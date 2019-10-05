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ANADOLU'DAN AVRUPA'YA İNSAN HİKAYELERİ - "Her şeye rağmen mücadeleyi bırakmadık"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 11:08 | Son Güncelleme

Fransa'ya 1976'da gelen Murat Erkan, karşılaştığı tüm zorluklara rağmen kendi dikim atölyesini kurdu - Erkan: - "O kadar zorluklar çektik ama o dönemin insanları çok güçlü. Her şeye rağmen mücadeleyi bırakmadık" - "Türkler Fransa'ya geldikten sonra kendi iş yerlerini kurdu ve Fransa ekonomisine büyük katkılar sağladı"

PARİS (AA) - YUSUF ÖZCAN - Fransa'nın başkenti Paris'e 43 yıl önce gelen, karşılaştığı tüm engellere rağmen mücadeleyi bırakmadan kendi dikim atölyesini kuran Murat Erkan, birçok kişiye iş imkanı sağlıyor.

1976'da henüz 19 yaşındayken Burdur'dan Paris'e gelen Erkan, atölyesinde 43 yıllık gurbet hayatını AA muhabirine anlattı.

"Paris'e yuva kurmak için gerekli parayı kazanıp dönmek üzere geldik ancak maalesef öyle olmadı. Geldik ve burada kaldık." diyen Erkan, Paris'in Strazburg-Saint-Denis Mahallesi'nde bir dikim atölyesinde çalışmaya başladığını söyledi.

Erkan ilk günlerde yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Atölyede 15-20 kişi çalışıyor. Yabancı bir yer. Atölyeye girdik ve çalışmaya başladık. Akşam olunca yatmak için ev olması gerekiyor. Bizim patron 'hadi iyi akşamlar dedi' ve gitti. 3 arkadaş atölyede kaldık. Burada yatacağımızı söylediler ama yatak yok. Atölyede sandalyelerin üzerinde yatmaya başladık. O dönem zor günler yaşadık. Artık ağlamaya başladım. Patronum bana ne olduğunu sordu. 'Biz bu atölyede öleceğiz, duş ve yatak yok. Beni lütfen Türkiye'ye gönder' dedim."

Ancak 3-4 ay sonra bir ev bulabildiklerini belirten Erkan, o yıllarda Türklerin yemek yiyebileceği pek restoranın da bulunmadığını aktardı.

- "Her şeye rağmen mücadeleyi bırakmadık"

Erkan, Fransızca bilmedikleri için de birçok zorluk yaşadıklarını kaydetti.

"O kadar zorluklar çektik ama o dönemin insanları çok güçlü. Her şeye rağmen mücadeleyi bırakmadık." diyen Erkan, Paris'e geldikten 5-6 yıl sonra kendi dikim atölyesini kurduğunu söyledi.

Erkan, açıldıktan bir süre sonra polis tarafından baskın yapılan atölyenin çeşitli nedenlerden dolayı kapatıldığını anlattı.

Buna rağmen mücadeleden vazgeçmediğini vurgulayan Erkan, Türkiye'deki ailesine para gönderebilmek için buradaki zorluklara katlandıklarını dile getirdi.

- "Fransa ekonomisine büyük katkılar sağladık"

Erkan, zamanla Paris'in şartlarına da alışmaya başladığını, tüm engelleri aşarak 30-40 kişinin çalıştığı dikim atölyesini tekrar kurduğunu belirtti.

Türklerin Avrupa'ya 1980'den sonra yoğun olarak gelmeye başladığını aktaran Erkan, "Türkler Fransa'ya geldikten sonra kendi iş yerlerini kurdu ve Fransa ekonomisine büyük katkılar sağladı." dedi.

Erkan, bundan sonra Türklerin buraya yerleşmeye başladığını ve Türkiye'ye geri dönmeyi artık düşünmediklerini söyledi.

O dönemin insanlarının çok fedakarlıklarda bulunduğunu vurgulayan Erkan, Türk gençlerin de burada başarılı işlere imza attığının altını çizerek, oğlunun avukat olduğuna ve uluslararası bir şirkette genel müdür olarak çalıştığına işaret etti.

Murat Erkan, büyük atölyeyi kapattıktan sonra daha küçük bir atölye kurduğunu, burada iş yapmanın dışında çevredeki arkadaşlarla sohbet etme imkanı bulduklarını anlattı.

1970'lı yıllarda Fransızların Türkleri hoş şekilde karşıladığını ancak Fransız yetkililerin Türklerin başarılı işler yapmasını engellemeye çalıştıklarını aktaran Erkan, Türkiye'ye dönmek istediğini de ifade etti.

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Murat Erkan paris

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