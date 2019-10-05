PARİS (AA) - YUSUF ÖZCAN - Fransa'nın başkenti Paris'e 43 yıl önce gelen, karşılaştığı tüm engellere rağmen mücadeleyi bırakmadan kendi dikim atölyesini kuran Murat Erkan, birçok kişiye iş imkanı sağlıyor. 1976'da henüz 19 yaşındayken Burdur'dan Paris'e gelen Erkan, atölyesinde 43 yıllık gurbet hayatını AA muhabirine anlattı. "Paris'e yuva kurmak için gerekli parayı kazanıp dönmek üzere geldik ancak maalesef öyle olmadı. Geldik ve burada kaldık." diyen Erkan, Paris'in Strazburg-Saint-Denis Mahallesi'nde bir dikim atölyesinde çalışmaya başladığını söyledi. Erkan ilk günlerde yaşadıklarını şöyle anlattı: "Atölyede 15-20 kişi çalışıyor. Yabancı bir yer. Atölyeye girdik ve çalışmaya başladık. Akşam olunca yatmak için ev olması gerekiyor. Bizim patron 'hadi iyi akşamlar dedi' ve gitti. 3 arkadaş atölyede kaldık. Burada yatacağımızı söylediler ama yatak yok. Atölyede sandalyelerin üzerinde yatmaya başladık. O dönem zor günler yaşadık. Artık ağlamaya başladım. Patronum bana ne olduğunu sordu. 'Biz bu atölyede öleceğiz, duş ve yatak yok. Beni lütfen Türkiye'ye gönder' dedim."

Ancak 3-4 ay sonra bir ev bulabildiklerini belirten Erkan, o yıllarda Türklerin yemek yiyebileceği pek restoranın da bulunmadığını aktardı. - "Her şeye rağmen mücadeleyi bırakmadık" Erkan, Fransızca bilmedikleri için de birçok zorluk yaşadıklarını kaydetti. "O kadar zorluklar çektik ama o dönemin insanları çok güçlü. Her şeye rağmen mücadeleyi bırakmadık." diyen Erkan, Paris'e geldikten 5-6 yıl sonra kendi dikim atölyesini kurduğunu söyledi. Erkan, açıldıktan bir süre sonra polis tarafından baskın yapılan atölyenin çeşitli nedenlerden dolayı kapatıldığını anlattı. Buna rağmen mücadeleden vazgeçmediğini vurgulayan Erkan, Türkiye'deki ailesine para gönderebilmek için buradaki zorluklara katlandıklarını dile getirdi. - "Fransa ekonomisine büyük katkılar sağladık" Erkan, zamanla Paris'in şartlarına da alışmaya başladığını, tüm engelleri aşarak 30-40 kişinin çalıştığı dikim atölyesini tekrar kurduğunu belirtti. Türklerin Avrupa'ya 1980'den sonra yoğun olarak gelmeye başladığını aktaran Erkan, "Türkler Fransa'ya geldikten sonra kendi iş yerlerini kurdu ve Fransa ekonomisine büyük katkılar sağladı." dedi.