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"Anadolu'dan Büyük Şükran Ödülü" verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 20:43 | Son Güncelleme

Ödül ÇEKÜL Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen'e törenle takdim edildi

İSTANBUL (AA) - Kültür ve sanat alanında yetkin kişilere verilen "Anadolu'dan Büyük Şükran Ödülü", bu yıl Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen'e sunuldu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, sunuculuğunu Elif Dağdeviren'in üstlendiği ödül töreni, Sarıyer Belediyesinin ev sahipliğinde Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İlki geçen yıl "film müzikleri" alanında Cahit Berkay'a verilen "Anadolu'dan Büyük Şükran Ödülü", 2010 yılında Konya'nın Hüyük ilçesinde gönüllük esasına göre film yapımcısı, yönetmen Mehmet Taşdiken'in öncülüğünde bir sanat köyü olarak kurulan "Sonsuz Şükran Köyü" tarafından veriliyor.

Törende, heykeltıraş Meral Aran Kaysı'nın tasarladığı ödül heykelciği, sanatçı Prof. Dr. Metin Sözen takdim edildi.

Törende konuşan Mehmet Taşdiken, Anadolu'da 20 yıl sonra bir köyün ortada kalmayacağı yorumunda bulunarak, Türkiye'nin kültürel varlıklarının korunması gerektiğini anlattı.

Taha Akyol, "Anadolu'da 320 müze açarak kültürü ebedileştirdiği için Metin Hocamıza ebedi şükranlarımızı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Ressam Devrim Erbil de "(Metin Sözen) O bir Anadolu sevgisi ortamında yetişti ve pek çok öğrenci yetiştirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Törende ayrıca aralarında yazar Ahmet Ümit, fotoğraf sanatçısı Ersin Alok, Prof. Dr. Nurhan Atasoy, Cahit Berkay, yönetmen Biket İlhan ve müzik yapımcısı İzzet Öz'ün bulunduğu birçok ünlü isim konuşma yaptı.

Program sonunda şarkıcı Hasan Yükselir konser verdi.

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