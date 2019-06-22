HABER

Anadolu'dan İstanbul'a demokrasi yolculuğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 22:10 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde demokratik haklarını kullanmak için Türkiye'nin dört bir yanından yola çıkan vatandaşlar, uçak, otobüs ve deniz otobüsleriyle İstanbul'a geliyor - TOFED Genel Başkanı Birol Özcan: - "İstanbul'a gelen var ama İstanbul'dan giden yok. Gidişlerde yüzde 20, yüzde 30 dolulukla çalışıyoruz" - İDO Kuzey Marmara ve Körfez Bölge Sorumlusu Aşkın Lermi: - "Eskihisar yönüne yaklaşık 7 bin araç geçti. Topçular tarafında ise bu rakam 5 bin civarında. Normalde bu sezonda tam tersi bir akış olurdu ve insanlar ağırlıklı olarak Topçular istikametine doğru giderdi. 16 feribotumuzla seferlere aralıksız devam ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde demokratik haklarını kullanmak için Türkiye'nin dört bir yanından yola çıkan vatandaşlar, uçak, otobüs, deniz otobüsü ve kendi araçlarıyla İstanbul'a gelmeye devam ediyor.

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararı üzerine, İstanbullular büyükşehir belediye başkanını seçmek için yarın sandık başına gidecek.

10 milyondan fazla vatandaşın oy kullanacağı İstanbul'da, şehre dönüşler nedeniyle otogarlar, havalimanları, iskeleler ve kentin ana yollarında yoğunluk yaşanıyor.

Farklı şehirlerde bulunan İstanbullu seçmenin ulaşımı için uçak, otobüs ve deniz seferleri tam dolulukla devam ediyor.

Sandık başına gitmek üzere uçaklarla kente gelen vatandaşlar, İstanbul'daki havalimanlarında yoğunluk oluştururken, İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda da otobüslerle kente gelmeye devam edenlerin hareketliliği göze çarpıyor.

İstanbul'a giriş yapılan Çamlıca Gişeleri'nde de kendi araçlarıyla kente gelmeyi tercih eden vatandaşlar yoğunluk oluşturuyor. Trafik ekipleri, yollarda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için denetimlerini sürdürüyor.

Kente giriş noktalarında yarın öğlene kadar devam etmesi beklenen yoğunluk, gidişlerde ise yerini sakinliğe bırakıyor.

- "Gidişlerde yüzde 20, yüzde 30 dolulukla çalışıyoruz"

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İstanbul'un tüm otogarlarında inanılmaz bir yoğunluk var. Tüm otobüslerimiz dolu geliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, vatandaşlarımız İstanbul'a rahat bir şekilde gelebilsin diye kiralık araç sözleşmelerini 26 Haziran'a kadar uzattı. Şu anda otogara, 3 binden fazla otobüs indi ve yarın öğlen saatlerine kadar bu yoğunluk devam edecek. Ayrıca 7-8 bin araç da ilçelerimize geliyor. İnanılmaz bir taşıma var." dedi.

Özcan, Anadolu'nun tüm illerinden ve turistik yerlerden İstanbul'a yolcu taşındığını belirterek, "Karadeniz bölgesinden, Doğu'dan, Güneydoğu'dan binlerce araç İstanbul'a doğru yola çıktı. Bunun yanında turistik bölgelerimizden, Ege'den ve Akdeniz'den de otobüsler İstanbul'a gelmeye devam ediyor. İstanbul'a gelen var ama İstanbul'dan giden yok. Gidişlerde yüzde 20, yüzde 30 dolulukla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Eskihisar-Topçular seferleri İstanbul'a geliş ağırlıklı"

İDO Kuzey Marmara ve Körfez Bölge Sorumlusu Aşkın Lermi de Eskihisar-Topçular feribot seferleriyle ilgili bilgi verdi.

Lermi, "Bugün itibarıyla karşılıklı 250 sefer yapılacağını öngörüyoruz. Eskihisar yönüne yaklaşık 7 bin araç geçti. Topçular tarafında ise bu rakam 5 bin civarında. Normalde bu sezonda tam tersi bir akış olurdu ve insanlar ağırlıklı olarak Topçular istikametine doğru giderdi. 16 feribotumuzla seferlere aralıksız devam ediyoruz. Yoğunluğun yarın da devam edeceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

İstanbul Havalimanı'nda seçim hareketliliği<br />

İstanbul Havalimanı'nda seçim hareketliliği<br />

İstanbul Havalimanı'nda seçim hareketliliği<br />

Sarı alarm verilmişti! Trabzon'da bu sabahSarı alarm verilmişti! Trabzon'da bu sabah
Termik santral için verilen olumlu ÇED raporuna mahkemeden durdurmaTermik santral için verilen olumlu ÇED raporuna mahkemeden durdurma
Sivas'ta sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdiSivas'ta sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediyesi Seçimi 23 haziran seçimleri OTOBÜS uçak

En Çok Okunan Haberler

Enis Fosforoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Enis Fosforoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki

Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki

İran medyasından çarpıcı iddia! 38 saniyelik ses kaydı...

İran medyasından çarpıcı iddia! 38 saniyelik ses kaydı...

Çok acı fotoğraf

Çok acı fotoğraf

G.Saray'a Diagne piyangosu! İşte yeni takımı

G.Saray'a Diagne piyangosu! İşte yeni takımı

Trump: İran'a karşı askeri harekat halen masada

Trump: İran'a karşı askeri harekat halen masada

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ'da 500 dönüm ekili tarla yandı

Elazığ'da 500 dönüm ekili tarla yandı

Edirne'de görme engelli öğretmen darp edildi

Görme engelli öğretmen darp edildi

Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki

Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki

Bartın'da sel sularına kapılarak hayatını kaybeden İsa Akgün toprağa verildi

Çok acı fotoğraf

Antalya'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Antalya'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.