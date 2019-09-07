"Anadolu'dan İzlenimler" sergisi 11 Eylül'de açılıyor

İSTANBUL (AA) - "Anadolu'dan İzlenimler" sergisi 11-30 Eylül tarihleri arasında sanatseverlerle buluşuyor.

İyilik İçin Sanat Derneği'nin aynı isimli projesi kapsamında geçen yıl 12 ilden gelen 36 genç sanatçı adayının ürettiği eserlerin yer alacağı sergi Taksim Sanat’ta ziyarete açılacak.

Sergi, derneğin misafiri olarak geçen yıl İstanbul Bienali ile Contemporary İstanbul, Sakıp Sabancı Müzesi, Pera Müzesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzeleri ziyaret eden sanatçı adaylarının deneyim ve gözlemleriyle ürettiği eserlerden oluşacak.

Bu yıl proje kapsamında sergiye katılacak genç sanatçılar Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Malatya Üniversitesi, Kayseri Erciyes Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Diyarbakır Dicle Üniversitesi, Şanlıurfa Harran Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Antalya Akdeniz Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Fakülteleri'nden olacak.