"Anadolu'dan İzlenimler" sergisi sanatseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - "Anadolu'dan İzlenimler" sergisinde Türkiye'nin farklı şehirlerden gençlerin eserleri sanatseverlerle buluşacak.

İyilik İçin Sanat Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 12 ilden gelen 36 genç sanatçı adayının İstanbul'daki deneyim ve gözlemleriyle ürettikleri eserlerin yer alacağı sergi, eylül ayında açılacak.

Açıklamada görüşlerinde yer verilen İyilik İçin Sanat Derneği Başkanı Selin Bozkurt, projeye her yıl 12 şehir daha ekleyerek büyüttüklerini kaydetti.

Hedeflerinin Anadolu'daki güzel sanatlar fakültelerindeki başarılı öğrencileri İstanbul'da ulusal ve uluslararası sanat aktivitelerinde ağırlamak olduğunu belirten Bozkurt, "Projenin ilk etabında geçen sene Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde konaklamalarını sağladığımız gençler eserleriyle bu sene sergide yer alırken, diğer 12 Anadolu şehrinden yeni gençler gelip müze, fuar ve sergileri gezecek. Bu hepimizi çok heyecanlandıran bir proje oldu." ifadelerini kullandı.

Proje sayesinde Anadolu'nun çeşitli şehirlerindeki güzel sanatlar fakültelerinde eğitimlerini sürdüren, maddi olanakları kısıtlı ve başarılı öğrencilerin İstanbul'da sanat etkinliklerine katılması amaçlanıyor.