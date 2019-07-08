Anadolujet, İzmir-Ankara uçuşunu arıza nedeniyle iptal etti

İZMİR (AA) - Türk Hava Yollarına bağlı Anadolujet, İzmir-Ankara uçağındaki bir arıza nedeniyle uçuşu iptal etti.

Alınan bilgiye göre, 05.50'de havalanacak olan Anadolujet TK 7001 sefer sayılı İzmir-Ankara uçuşu, yapılan kontroller sonucu uçaktaki bir arıza nedeniyle iptal edildi.

Adnan Menderes Havalimanı'na gelen yolcular, uçuşun iptal edildiğini öğrendiklerini ve kendilerine bilginin geç verildiğini ileri sürerek tepki gösterdi.

Vatandaşların havalimanında bekleyişi sürüyor.

