AnadoluJet müşteri hizmetleri, iletişim, rezervasyon ve bilet iptal numarası

AnadoluJet, 2008 yılından bu yana hizmet kalitesindeki gelişimi ve uygun fiyatlarıyla daha iyi ve daha konforlu bir yolculuk deneyimi yaşamanız için çalışıyor. Şimdiye kadar taşıdığı 100 milyonun üzerinde yolcusuyla güvenli seyahatlerinizde tercihiniz olan AnadoluJet, sizleri sevdiklerinize, yeni yerler keşfetmeye ve daha iyi günlere ulaştırmayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda filosunu her geçen gün genişletiyor. Genişleyen uçuş ağı ile daha fazla yolcuya ulaşan AnadoluJet, hizmet kalitesine verdiği önemi müşteri hizmetleri ilişkilerinde de koruyor. Bu sebeple AnadoluJet ile kuracağınız iletişim seçeneklerini genişleterek uzman bir kadroyla daha kaliteli bir müşteri hizmetleri sunmayı hedefliyor. Bu yazıda AnadoluJet’in ihtiyaç duyabileceğiniz bütün iletişim bilgileri ve iletişim numaralarına ulaşabilirsiniz. İşte AnadoluJet iletişim ve AnadoluJet telefon bilgilerine dair detaylar…
AnadoluJet genişleyen filosuyla ve uzman kadrosuyla hava yolu taşımacılığında öne çıkan tercihlerinizden biri. Avantajlı fiyatlarıyla sunduğu konforlu yolculuk vaadi dışında, yolculuk öncesinde ve sonrasında ileteceğiniz her mesajı dikkatle incelemek için oluşturduğu iletişim seçenekleriyle gelişimini önemsiyor. Sadece çağrı merkeziyle değil, gelişen teknolojinin bütün olanaklarıyla genişlettiği iletişim seçeneklerini de hizmetinize sunuyor. AnadoluJet’in iletişim olanaklarına dair bütün ayrıntıları bu yazıda bulabilirsiniz.
Havacılık sektöründe dünya standartlarında bir hizmet sunarak müşteri memnuniyetini sağlamayı amaçlayan AnadoluJet, müşterilerinden gelecek geri dönüşleri oldukça önemsiyor. Yolculuklarınız hakkında bilgi almak, bilet satın alma, rezervasyon ya da iptal işlemlerini gerçekleştirmek için müşteri hizmetleriyle iletişime geçebilirsiniz.
AnadoluJet çağrı merkezi numarası 444 2 538 ya da 0850 333 2 538’i 7 gün 24 saat boyunca arayabilirsiniz.
AnadoluJet numarası aracılığıyla uzman müşteri hizmetleri temsilcileriyle dilediğiniz konular hakkında sorularınızı ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. AnadoluJet iletişim numarasını kullanarak yapacağınız şikayet ya da önerilerinizle ilgili görüşleriniz gizlilik kapsamında değerlendirilir ve konuyla ilgili en kısa sürede dönüşler gerçekleştirilir.
AnadoluJet Geri Bildirim Formu Nasıl Doldurulur?
AnadoluJet hizmetlerinin gelişimine katkıda bulunmanız için desteklerinizi önemsiyor. Yolculuklarınızla ilgili sorularınız, şikayetiniz ya da önerileriniz için geri bildirim formunu doldurabilirsiniz. Dönüşlerinizi önemle inceleyen AnadoluJet yetkilileri tarafınıza en kısa sürede dönüş gerçekleştirecektir.
Daha önce yaptığınız bildirimlerin durumunu da inceleyebilir, yeni geri bildirimleri de ad, soyad, cinsiyet, konu, e-posta gibi bilgilerle girebilirsiniz.
Web adresi üzerinden AnadoluJet geri bildirim formunu doldurmak için TIKLAYINIZ!
AnadoluJet Satış Ofisleri İletişim Bilgileri
Türk Hava Yolları ailesinin bir markası olan AnadoluJet'in satış ofislerinden istediğiniz konuda bilgi alabilirsiniz. Bilet satış, bilet iptal ya da bilet değişiklikleri gibi bilet işlemlerini ve bilgi taleplerinizi Türkiye’nin pek çok noktasında bulunan Türk Hava Yolları satış ofislerinden gerçekleştirebilirsiniz.
Web sitesinde yer alan satış ofisleri haritasını kullanarak şehir seçimini yapabilir ve size en yakın satış ofisini bulabilirsiniz.
Satış ofisleri hakkında detaylı bilgi için TIKLAYINIZ!
AnadoluJet Web Sitesi İşlemleri
AnadoluJet'in anadolujet.com.tr web adresinden bilet satın alma işlemlerinin yanı sıra pek çok online işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
Online işlemler dışında AnadoluJet web adresi üzerinden gerçekleştirebileceğiniz diğer işlemler şunlardır:
AnadoluJet’in JetGenç dünyasıyla tanışmak ve fırsatlardan yararlanmak için jetgenc.net web adresine giriş yapabilirsiniz.
Hemen üye olup üyelik oluşturarak size özel fırsatlardan ve biletlerinizde %10 indirimden yararlanabilirsiniz.
AnadoluJet dünyasını sosyal medyada da takip etmek, en son yeniliklerden ve kampanyalardan haberdar olmak için Instagram, Twitter, Linkedin ve Facebook üzerinden anadolujet kullanıcı adıyla takip edebilirsiniz.
Gelişen teknolojinin olanaklarını kullanan AnadoluJet, daha rahat bir yolculuk ve yolculuk öncesi işlemlerini gerçekleştirmeniz için mobil uygulamasını geliştirdi.
Mobil cihazınızı kullanarak AnadoluJet mobil uygulamasını indirebilir, seyahatlerinizle ilgili pek çok işlemi kolaylıkla yapabilirsiniz.
AnadoluJet mobil uygulamasını Google Play Store ya da App Store üzerinden indirebilir, fırsatlardan hemen haberdar olabilirsiniz.
AnadoluJet mobil uygulaması ile yapabileceğiniz işlemler şunlardır:
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