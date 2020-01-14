AnadoluJet’in yurt dışındaki uçuşları belli oldu

Türk Hava Yolları’nın alt markası AnadoluJet’in yurt dışındaki uçuş yapacağı noktalar netlik kazandı. Buna göre AnadoluJet, 29 Mart’tan itibaren 16 ülkede toplam 28 noktaya tarifeli uçuş başlatacak.

Türk Hava Yolları’nın düşük maliyetli havayolu markası AnadoluJet, 29 Mart tarihi itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan başlatacağı yeni uçuşları ile dünyaya açılıyor. Kurulduğu 2008 yılından bu yana, Türkiye’deki havalimanlarında 100 milyonun üzerinde yolcuya hizmet veren AnadoluJet, yeni uçuş ağı ile uçuş ağını sınırların dışına taşıyacak.

16 ülkede 28 noktaya uçacak

Uçuşlarını Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu Türk Hava Yolları’nın 87 yıllık tecrübesiyle gerçekleştiren AnadoluJet, yeni planlamada yurt içi uçuşlarına, yurt dışında 16 ülkede 28 noktayı ekleyecek. Toplam 57 uçağa ulaşacak filosu ile hizmet verecek marka Türk Hava Yolları’nın misafirlerine sağladığı seyahat memnuniyetini yeni uçuşlarına taşıyacak. Yer hizmetlerinden teknik bakıma tüm detaylar Türk Hava Yolları güvencesiyle gerçekleşirken, yurt dışı uçuşlarında da güvenlik ve konfor ön planda tutulacak. Turkish DO&CO tarafından hazırlanan uçak içi ücretsiz ikram servislerine de devam edilecek.