AnadoluJet'ten Erbil'e sefer

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları’nın (THY) alt markası AnadoluJet, Gaziantep ve Diyarbakır'dan Irak’ın Erbil şehrine tarifeli uçuşları başlatıyor.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları’nın başarılı alt markası AnadoluJet, Irak’ın Erbil şehrine başlatacağı uçuşlar ile KKTC’nin ardından bir yurt dışı noktayı daha uçuş ağına dahil etmeye hazırlanıyor.

AnadoluJet, avantajlı fiyatlarını Gaziantep ve Diyarbakır’dan Erbil’e seyahat edecek yolcularının tercihine sunacak. Her iki şehirden gerçekleşecek Erbil uçuşları, 21 Mart'ta başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Türk havacılık tarihi önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğini kaydederek, "İstanbul Havalimanı, Türk Hava Yolları ve alt markalarına hedeflerine yönelmek için güç ve cesaret veriyor. Başarılı alt markamız AnadoluJet’in KKTC’nin ardından Erbil’i de uçuş ağına ekleyerek sınırların ötesini hedeflemesinden memnuniyet duyuyorum. 'Anadolu’da uçmayan kalmasın' diyerek, çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.