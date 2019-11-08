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Anadolujet'ten indirim kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 10:03 | Son Güncelleme

Anadolujet'ten indirim kampanyası

İSTANBUL (AA) - Anadolujet, tüm yurt içi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti biletlerini, vergi ve harçlar hariç yüzde 30 indirimli fiyatlarla mobil uygulaması ve internet sitesinde satışa sundu.

Anadolujet'ten yapılan açıklamaya göre, 8-10 Kasım'da "AJKIS30" kodu ile indirimli fiyatlardan satın alınacak biletler, 18 Kasım- 26 Aralık'taki uçuşlarda kullanılabilecek.

2019-2020 eğitim ve öğretim döneminin ilk ara dönemini kapsayan kampanyada, tüm yurt içi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti biletleri, vergi ve harçlar hariç yüzde 30 indirimli fiyatlarla mobil uygulaması ve internet sitesinde satışa sunuldu.

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anadolujet indirim yurt içi

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