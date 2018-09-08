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'Anadolum konuşuyor' projesiyle geçmişe dönüyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 17:46 | Son Güncelleme

 ADANA’nın Tufanbeyli ilçe Kaymakamı Ferhat Atar’ın öncülük ettiği ‘Anadolum Konuşuyor’ sosyal projesi büyük bir beğeniyle karşılandı.  2017 yılında Tufanbeyli Kaymakamlık görevine atanan Ferhat Atar, kısa sürede hayata geçirdiği projeler, sosyal kültürel etkinlikler ve yöre halkıyla kurmuş olduğu sıcak ilişkiler sayesinde büyük takdir gördü.

Malik GÖDELİNER/TUFANBEYLİ, (Adana), (DHA)- ADANA’nın Tufanbeyli ilçe Kaymakamı Ferhat Atar’ın öncülük ettiği ‘Anadolum Konuşuyor’ sosyal projesi büyük bir beğeniyle karşılandı.

2017 yılında Tufanbeyli Kaymakamlık görevine atanan Ferhat Atar, kısa sürede hayata geçirdiği projeler, sosyal kültürel etkinlikler ve yöre halkıyla kurmuş olduğu sıcak ilişkiler sayesinde büyük takdir gördü. Atar’ın hayata geçirdiği projeler arasında bulunan ‘Anadolum Konuşuyor’ ise, yaşlı insanlara yönelik bir proje haline geldi. Kamera karşısına geçen yaşları 70 ila 90 arasındaki kişiler, gençlik dönemlerini, evliliklerini, yaşadıkları anılarını anlattı. Ziyaret ettiği evlerde ailelerin sorunları dinleyen Kaymakam Ferhat Atar, kendisine iletilen sıkıntıların giderilmesi, öneri ve isteklerin de yerine getirilmesi için yetkililere talimat verdi.

EVLERDE ZİYARET

Yaşlıların hayat hikayelerini kamerayla kayda alan Kaymakam Atar, bunları sosyal medyada paylaşarak ibretlik anıların herkese ulaşmasını sağladı. “Yaşlılık geçmişin muhasebesinin yapıldığı, tecrübe ve birikimlerin yeni kuşaklara aktarıldığı bir dönemdir" diyen Atar, “Anadolum konuşuyor projesiyle yaklaşık 8 ayda 20’nin üzerinde vatandaşımızı evlerinde ziyaret ettik. Bu proje ile hem onların sıkıntılarını dinledik, hem onların geçmişte yaşadığı anılarını veya şahit oldukları olayları dinledik" dedi.

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