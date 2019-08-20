"Anadolu'nun Alkatrazı" 20 bin kişiyi ağırladı

SİNOP (AA) - Sinop'ta 1887-1999 yıllarında zindan ve hapishane olarak kullanılan, 2000 yılında müzeye çevrilen Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, Kurban Bayramı tatili süresince 20 bin ziyaretçi ağırladı.

Kentte 13 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve hapishane olduğu dönemde "Anadolu'nun Alkatrazı" nitelendirmesi yapılan tarihi yapı, Türkiye'de "dark turizm"in (daha önce felaketlerin ya da ürkütücü olayların yaşandığı yerlere yapılan seyahatler) önemli yerleri arasında gösteriliyor.

Son yıllarda ziyaretçi sayısı giderek artan tarihi yapı, Türkiye'nin kuzey ucuna gelen turistlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, geride kalan dört günlük Kurban Bayramı tatilinde 20 bin kişinin ziyaret ettiği müzenin, yıl sonuna kadar 500 bin kişiyi ağırlaması öngörülüyor.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi cezaevinin kent turizmine önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Kentin en fazla ziyaret edilen turizm merkezlerinden birinin cezaevi olduğunu vurgulayan Çobanoğlu, "Bu tarihi yapımızı koruma anlamında restorasyon çalışmaları olacak. Biz inanıyoruz ki çalışmalar tamamlandığında ziyaretçi sayısı iki kat artacaktır." diye konuştu.

