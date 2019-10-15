Anadolu’nun Alkatrazı restore edilecek

Tarihi Sinop Cezaevinin restorasyon uygulamasına kasım veya aralık ayında başlanacak.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Sinop Tarihi Cezaevi bildiğim kadarıyla 1999 yılından beri müze olarak kullanılıyor. Giderek artan bir talep var cezaevine. Ancak müzenin karakteristiği ile hapishane müzesi olmasından dolayı çok da benzeri yok Türkiye’de. Biraz kara turizmi gibi oluyor bu yüzden. İnsanların bir yeri bir daha görmekten çekindiği bir yer. O yüzden müzenin Sinop’a çok ciddi bir katkısı var. Çok merak ediliyor. Ancak müze kendisini geliştirmezse, değişiklik yapmazsa, restorasyon yapılmazsa çok uzun süre bunu sürdürmesi zor olur. Dolayısıyla buranın mutlaka bir restorasyon ihtiyacı var. Zaten bununla ilgili bildiğim kadarıyla Avrupa Birliği projesinde kalan bir hibe vardı. Onun üzerinde yapılan bir ihale şuan da sürdürülüyor diye biliyorum. Önümüzdeki yıl başında restorasyon çalışmalarına başlanacağı söyleniyor. 2 yıldan önce bitecek çalışma değil ama. Bittiği zaman çok daha fazla insanın birden fazla ziyaret etmek isteyeceği bir yer gibi görünüyor. Bu tür müzelerin Sinop gibi yerlere çok ciddi katkısı oluyor. Kültür ve tarih üzerine turizm yapan yerlerde özellikle müzeler çok önemli. Tarihi cezaevinin de tek başına uzun süre bunu sürdürmesi zor Sinop’ta. Mutlaka başka müzelerde buna eklenmeli diye düşünüyorum" dedi.