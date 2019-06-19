"Anadolu'nun Alkatrazı"nda ziyaretçi yoğunluğu

SİNOP (AA) - Sinop'ta 1887-1999 yıllarında hapishane olarak kullanılan, 2000 yılında müzeye çevrilen Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, geride kalan Ramazan Bayramı tatili süresince 26 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Kentte 13 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve hapishane olarak kullanıldığı dönemde "Anadolu'nun Alkatrazı" nitelendirmesi yapılan tarihi yapı, Türkiye'de "dark turizm"in (daha önce felaketlerin ya da ürkütücü olayların yaşandığı yerlere yapılan seyahatler) önemli yerleri arasında gösteriliyor.

Yıllık ortalama 300 bin kişinin ziyaret ettiği tarihi yapı özellikle bayram tatillerinde de uğrak noktalarının başında geliyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre geride kalan Ramazan Bayramı tatilinde de 26 bin kişinin ziyaret ettiği müzenin yıl sonuna kadar 400 bin kişi tarafından gezilmesi bekleniyor.

- Tarihi yapı restore edilecek

Türkiye'nin önemli turizm yapı taşlarından tarihi cezaevinin restore edilmesine yönelik hazırlanan projenin çalışmaları da devam ediyor.

Avrupa Birliğince desteklenen proje kapsamında tarihi cezaevinin avlu ve koğuşların bulunduğu alan dışında kalan bölümlerinde yenilikler olacak.

Projeye göre, cezaevinin alt kısmında bulunan iki kapı ulaşıma açılacak ve söz konusu kapılardan da giriş ve çıkışlar yapılabilecek. Aynı zamanda tarihi cezaevi içerisinde insanların daha fazla zaman geçirebilecekleri yeni sosyal alanlar oluşturulacak. Bu yılın ilk çeyreğinde başlaması planlanan çalışmalar yaşanan bazı aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

