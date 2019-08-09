1400 rakımda ve vadi tabanından 240 metre yükseklikte bulunan seyir terası, yapıldığı 2012'den bu yana yoğun ilgi görüyor. Seyir terasının etrafındaki bazı mağaralar ve kaya blokları güneş enerjili sistemle aydınlatılıyor. Levent Vadisi, ziyarete açıldığından bu yana yaklaşık 1,5 milyon yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildi.

Özellikle cam terastan vadinin izlenmesini öneren Eyüp Işık, "Şu ana kadar 1,5 milyon ziyaretçiyi ağırladık. Hafta içi günlük 500 turist burayı ziyaret ediyor. Hafta sonları ise günlük 1500 kişi vadiye geliyor. Kurban Bayramı dolayısıyla verilen tatilde de vatandaşlarımızı ve yabancı konuklarımızı bekliyoruz. Bayram boyunca günlük 1500 kişiyi ağırlamayı planlıyoruz." diye konuştu.

- Sosyal medyadan duyup geldiler

Mersin'den tatile çıkan Alper Turna ise sosyal medyadan gördükleri Levent Vadisi'ne gelmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Bir çok insanın özellikle deniz kenarlarında tatili tercih ettiğine değinen Turna, "Biz iç turizmde de bu bölgenin biraz daha duyurulması, katkı sağlamak ve görüp anlatmak için buradayız. İlk önce teras olarak duyup geldiğimizde, 'her halde Malatya'ya bakan bir bölgede keyifli bir mekandır' diye düşündük ama buraya gelip görünce keyfin daha fazla olduğunun farkına vardık. Kanyon bilgisi bize ulaşmamıştı." dedi.

Meltem Turna da tatillerini Doğu Anadolu Bölgesi'ni gezerek geçirme planı yaptıklarını kaydetti.

Daha önceden de duydukları Levent Vadisi'ni ve kanyonu görmekten dolayı oldukça mutlu olduklarını dile getiren Turna, "Buraları görmeden de olmazdı. Buraya geldik ve çok güzel bir manzaradan çok memnun kaldık. Bu kadar beklemiyordum. Ben bunu yurt dışında görmüştüm. Çin'de var diye biliyorum ama Türkiye'de olduğunu da yeni öğrendim. Çok güzel olmuş, yapanların ellerine sağlık." şeklinde konuştu.

