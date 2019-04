Anadolu’nun en uzun soluklu müzik festivali Afyonkarahisar’da açılış konseriyle başladı

Anadolu’nun en uzun soluklu müzik festivali olma özelliği taşıyan 18. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali açılış konseriyle başladı.

Afyonkarahisar Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Afyonkarahisar Belediyesinin desteğiyle düzenlenen 18. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali açılış konserine; Vali Mustafa Tutulmaz ve eşi Fatma Tutulmaz’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe, Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mehmet Tanır, müzik ve edebiyat dünyasının önde gelen isimleri ile çok sayıda klasik müzik dinleyicisi katıldı.

18. Klasik Müzik Festivali koordinatörü Hüseyin Başkadem festivale ilgili detaylı bilgiler verdi.

Konser öncesi konuşan ve festivalin Afyonkarahisar adına mutluluk verici olduğunu belirten Vali Mustafa Tutulmaz, “18. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali ilimiz açısından sanata verilen değerin bir göstergesidir. 18 yıldır Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali ilimizde devam ediyorsa demek ki ilimizde sanata destek ve ilgi vardır. Afyonkarahisar olarak bütün kamu ve kurum kuruluşları ve halkı ile Klasik Müzik Festivaline desteğimizi aralıksız devam ettiriyoruz. Afyonkarahisar son yıllarda turizmin göz bebeği olan şehirlerinden birisidir ve kendisinden her geçen gün daha da fazla bahsettirmektedir. Turizmi bu tür sanatsal etkinliklerle besleyebilirsek ve daha da fazla artırabilirsek hem ilimizin kalkınması açısından, hem ilimize verilen değerin artması açısından önemlidir. Bu etkinliği önemsiyorum ve bu etkinliğe katılan herkese özellikle teşekkür ederek organizede emeği geçen Hüseyin Başkadem’e de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından devam eden programda Cumhurbaşkanlığı Başkemancısı Jülide Yalçın ve piyanist Elif Önal, Mozart’ın piyano ve keman sonatından sol majör, Grieg’in piyano ve keman sonatından do minör ve Brahms’ın Scherzo eserlerini seslendirdiği konser izleyicilerden tam not aldı.

Festival, 7 gün boyunca birbirinden değerli sanatçıların söyleşi ve konserleri eşliğinde sanatseverlerle buluşacak.