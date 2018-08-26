MUŞ (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Bizim birliğimizi bozmaya çalışanlar şunu bilsin ki, özümüz o kadar sağlamdır ki asla bunu başaramayacaklar." dedi. Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı alanında düzenlenen Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Töreni'nde halka hitap etti. 26 Ağustos'un iki anlamının bulunduğuna işaret eden Yıldırım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Taarruz emrini verdiği bugünün, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına giden yolda önemli bir tarih olduğunu vurguladı. Sultan Alparslan'ın, 26 Ağustos 1071'de cuma namazından sonra savaşmak için ordusunun önüne geçtiğini ve "Şehit olursam bu beyaz elbisem kefenim olsun, zafer kazanırsak istikbal bizimdir" dediğini aktaran Yıldırım, "Aziz milletimizin ilelebet Anadolu'yu vatan edinmesine vesile olan kahraman komutan ve onun kahraman askerlerine selam olsun. Malazgirt Muharebesi Sultan Alparslan'ın ve şanlı ordusunun zamanın en önemli askeri ve siyasi gücü karşısında kazandığı büyük bir zaferdir." diye konuştu.

Bu zaferin millete yeni bir istikbal kazandırdığına değinen Yıldırım, Osmanlı'nın 7 iklim dört kıtaya hakim bir cihan devletinin kapılarını bu zaferle açtığını anlattı. Binali Yıldırım, Arif Nihat Asya'nın, "Bir cuma sabahı semaya karşı, Malazgirt'te 54 bin er bestelediler en güzel marşı, Allahuekber Allahuekber" dizelerine dikkati çekerek, şöyle konuştu: "1071'de Malazgirt'te Allahuekber nidalarıyla buluşan bu topraklar, her zaman Kubbet-ül İslam olmuştur. Bu topraklarda hüküm süren milletimiz, bin yıldır dünyaya hakkı ve hakikatı haykırmıştır. Türk milleti, 26 Ağustos 1071'de kazandığı zaferle tarihin seyrini değiştirdi ve hakkı üstün tutmak için İslam'ın kılıcı olduğunu bütün dünyaya gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti, büyük bir medeniyetin varisidir. Bu köklü medeniyeti geliştirerek yaşatmak bizim hepimizin sorumluluğundadır. İnanç, kültür ve tarih birliği taşıdığımız coğrafyamızdaki milyonlarca insanın bizimle beraber olduğunu ve Türkiye'den liderlik beklediğinin şuurundayız. Ümidini, yarınlarını, kaderini bize bağlayan bu topluluklara mahçup olmayacağız, onları hayal kırıklığına uğratmayacağız. Zirve bir medeniyetin sahibi ve mirasçısı bu necip milletimiz, nice badireler, nice zorluklar atlattı. Tarihe nice şanlı sayfalar ekledik, üç kıtaya yedi denize adaletle hükmetmiş bir cihan devletinin takipçileri olarak biz tek milletiz, etle kemik gibi etle tırnak gibi biriz, beraberiz, birlikte Türkiye'yiz. Bizim hamurumuz beraber karılmıştır. Bizim birliğimizi bozmaya çalışanlar şunu bilsin ki özümüz o kadar sağlamdır ki asla bunu başaramayacaklar."

- "Türkiye denilince akla büyük tarihi ve kültürel arka planı geliyor" Binali Yıldırım, asırlarca bu topraklarda her renkten, her inançtan insanın beraber yaşandığına ve 53 devlet kurulduğuna değinerek, "Bizden dostça, kardeşçe rehberlik ve liderlik bekleyen geniş bir kültür coğrafyamız var. Bu topraklar, daima barışın insanlığın yurdu oldu." değerlendirmesini yaptı. Bu vatanın, zulümden kaçanlar için de güvenli bir liman olduğunu, İspanya'da Yahudi zulmünün olduğu yıllarda, hiçbir ülke kabul etmediğinde onlara kucak açan, misafir eden, ülkesine kabul edenin kendi ecdatları olduğunu aktaran Yıldırım, şöyle dedi: "Medeniyetin, insanlığın ve merhametin en güzel örneğinin yaşandığı topraklar bu topraklardır. Bugün hiç kimse Türkiye'ye baktığında sadece Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a kadar olan ülkeyi ve burada yaşayan 81 milyonu görmüyor. Türkiye denilince akla büyük tarihi ve kültürel arka planı geliyor. Bu nedenle Arakan'daki mazlumlara da el uzatıyoruz. Orta Asya'daki, Kafkasya'daki Balkanlar'daki kardeşlerimize de kucak açıyoruz. Suriye'den, Irak'tan, başka yerlerden canını kurtarmak için ülkemize sığınan milyonlara da sahip çıkıyoruz. Avrupa'daki vatandaşlarımızın da hakları için mücadele ediyoruz. Afrika'daki kardeşlerimizin de refahı için imkanlarımızı paylaşıyoruz."

Bir yandan PKK, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleriyle mücadeleyi sürdürdüklerini, diğer yandan da ülkenin kalkınması için çalışmaya, üretmeye, vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ettiklerini dile getiren Yıldırım, "(Terörü Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız) dedik. Büyük oranda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlılıkla bunu başardık. Vizyonumuzla, projelerimizle Anadolu'yu yeniden her anlamda dünyanın merkezi haline getirmek için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, kabinesi gece gündüz demeden çalışıyor." diye konuştu. - 40 yıllık plan 20 saatte bozuldu Binali Yıldırım, Malazgirt'te 10 asır önce, Çanakkale'de ise bir asır önce bir araya gelerek yedi düvelin yenemediği kahramanların torunları olarak 15 Temmuz'da da yedi düveli arkasına alan bir ihanet çetesinin kırk yıllık planını 20 saatte bozarak tarihe yeni bir şeref sayfası ilave ettiklerini söyledi. Binali Yıldırım, milletin dirlik ve düzeni, devletin bekası, bağımsızlığı için şehadet mertebesine eren bütün şehitleri rahmetle şükranla andı, gazilere minnet ve şükranlarını sundu.

TBMM Başkanı Yıldırım, şöyle konuştu: "Bizim gibi 2 bin 200 yıllık devlet tecrübesine, bin 400 yıllık medeniyet müktesebatına, bin yıllık coğrafya hakimiyetine sahip olan büyük Türkiye'de ne ekonomik darbe girişimleri ne 15 Temmuz gibi alçak hainlerin yaptığı darbe girişimleri sonuç vermemiştir, vermeyecektir. Bütün bunların hepsini aziz milletimizin kararlılığıyla boşa çıkaracağız inşallah. Şunu unutmayalım, tarihi, kültürel ve sosyal olarak çok yakın ilişkiler ağıyla bağlı olduğumuz bölgelerde, ülkemize yönelik, Cumhurbaşkanımıza yönelik büyük bir sevgi, büyük bir umut var. Bu sevgiyi, bu umudu hiçbir odak asla solduramayacaktır." Yıldırım, Orhan Şaik Gökyay'ın, "Bu vatan toprağın kara bağrında, Sıra dağlar gibi duranlarındır/ Bir tarih boyunca onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir/ İleri atılıp sellercesine, Göğsünden vurulup tam ercesine, Bir gül bahçesine girercesine, Şu kara toprağa girenlerindir" dizelerini okudu. - "Türkiye, kapsayıcı büyümeyle yoluna devam ediyor" TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye ekonomisinin dışa açık yapısıyla küresel rekabetin şartlarına uygun, üretime dayalı kapsayıcı bir büyümeyle yoluna devam ettiğini belirtti.