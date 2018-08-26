MUŞ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm kurumlarımızla güçlü olmak durumundayız. Aksi takdirde bize bırakınız bu vatanı, bırakınız bu coğrafyayı, bu dünyada bir tek gün yaşama hakkı tanımazlar." dedi. Başkan Erdoğan, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı alanında düzenlenen Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Töreni'nde halka hitap etti. Suriye'de huzurun ve güvenin gerçek anlamda tesis edildiği yegane yerlerin Türkiye'nin kontrolündeki bölgeler olmasının boşuna olmadığını vurgulayan Erdoğan, "İnşallah aynı huzur ortamını Suriye'nin diğer bölgelerinde de tesis edeceğiz. İnşallah aynı güven ortamını Irak'ta terör örgütünün faaliyet gösterdiği yerlerde de inşa edeceğiz. İnşallah aynı istikrarı Doğu'da ve Batı'da, Kuzey'de ve Güney'de nerede mağdur ve mazlum kardeşlerimiz varsa hepsinin yaşadıkları yerlerde de sağlayacağız." diye konuştu. "Bizim güvenliğimiz kendi sınırlarımızda değil, nerede tehdit altında bir kardeşimiz varsa, onun bulunduğu yerde başlar" ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunun için siyasette, diplomaside güçlü olmak zorundayız. Bunun için ekonomide, ticarette, teknolojide güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Bunun için ordumuz da üniversitelerimiz de sanayi kuruluşlarımız da tüm kurumlarımızla güçlü olmak durumundayız. Aksi takdirde bize bırakınız bu vatanı, bırakınız bu coğrafyayı, bu dünyada bir tek gün yaşama hakkı tanımazlar. Güçlü olmazsak bize, şu cihanda bir tek nefes alma imkanı, bir yudum su içme, bir lokma yemek yeme fırsatı vermezler. En küçük bir zafiyet gösterdiğimizde veya böyle algılanan bir durum ortaya koyduğumuzda üzerimize nasıl böyle hani kargalar var ya leş kargaları, akbabalar gibi çullandıklarını sizler de görürsünüz. İçimizdeki bazı gafiller sanıyorlar ki mesele Tayyip Erdoğan meselesidir. Sanıyorlar ki mesele, AK Parti meselesi. Hayır, mesele, Türkiye meselesidir. Mesele, milletimizin şahsında sembolleştirdikleri İslam meselesidir." Batı için "Türk" demenin, "Müslüman" demek olduğunu belirten Erdoğan, "Türkiye demek, tüm Müslümanların hamisi, umudu demektir. Dünyada Batı ile doğrudan teması olup da her alanda bu kadar iç içe geçip hala kimliğini, kişiliğini, özgürlüğünü koruyabilen tek ülke ve millet biziz. Mazlum toplumlar, bunun için Türkiye'ye bu kadar değer veriyor, bizi kalplerinden ve dualarından eksik etmiyorlar." dedi.

- "Ya kursağında haram, ya gönlünde çürüme vardır" "Her kim, milletimizin bu özgün yapısına husumet besliyor ve 'İlla teslimiyet' diyorsa, bilin ki ya kursağında haram, ya gönlünde çürüme vardır. Rabb'im gençlerimizi her ikisinden de muhafaza buyursun" diyen Erdoğan, haram görmüş kursağın ve çürümüş bir gönlün, akıbeti ölüm olan çaresiz bir hastalığa tutulmuş olacağını vurguladı. Başkan Erdoğan, bilhassa son 5 yılda yaşanan her olayda, milletin her iki bakımdan da tertemiz olduğunun görüldüğünü ifade ederek, şöyle konuştu: "Eksikler yok mu? Yanlışlarımız yok mu? Elbette var. Hatasız ve noksansız olan sadece yüce Mevla'dır. İnsanın olduğu her yerde bunlar bulunur. Önemli olan istikameti kaybetmemektir. Diğerlerinin hepsi halledilir. Bu milletin istikametinin doğru olduğunu biz, sayısız sınamayla gördük, yaşadık. Bugün de karşımda inşallah sırat-ı müstakim üzere bir topluluk görüyor olmanın memnuniyeti içindeyim. Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi, uhuvvetimizi, yoldaşlığımızı daim eylesin. Bu vesileyle Meclis Başkanımıza, Sayın Bahçeli'ye selam ve saygılarımı ifade ediyorum."

Erdoğan, Anadolu'nun fethi olarak kabul edilen Malazgirt Zaferi'nin 947'nci yıl dönümünü tebrik ederek, "Milletim adına Sultan Alparslan'ı ve onunla birlikte bu gazada yer alan tüm kahramanları şükranla yad ediyorum. Bu topraklar üzerinde yaşayıp da hakkın ve hakikatın yolundan ayrılmayan en cengaverinden, en dervişine tüm ecdadı rahmetle anıyorum. Şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet, gazilerimizden yaşayanlar sıhhat ve afiyet diliyorum." dedi. - Notlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tören alanına gelmeden önce kalabalığa selalar ve ilahiler dinletildi. Malazgirt Zaferi'nin 947'nci yıl dönümü dolayısıyla Muş'a gelen Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir süre sohbet etti. Tören alanında bekleyen kalabalık, sıcak hava nedeniyle sık sık üzerlerine gül suları sıkılarak serinletildi. İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törenin gerçekleştiği alandaki konuşmaların gerçekleşeceği platformun arkasında "Sultan Alparslan'ın duası, milletin kutlu davası" ifadeleri dikkati çekti.