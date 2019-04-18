HABER

Anadolu'nun gizli "DNA" hazinesini bulacak ilk laboratuvar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 11:05 | Son Güncelleme

Anadolu'da son 10-15 bin yıldaki uygarlıklardan kalma mumyalaşmış insan kalıntılarının DNA analizlerini yaparak geçmiş dönemlere ışık tutacak "Antik DNA Laboratuvarı" yarın Hacettepe Üniversitesi bünyesinde açılacak - Türkiye'de bir ilk olacak HÜ Moleküler Antropoloji Laboratuvarı'nda, hayvan DNA'ları çıkarılacak, uygarlıkların kalıtsal ve bakteriyel hastalıkları incelenecek - Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz Selim Erdal: - "Son 10-15 bin yıldır Anadolu ve çevresinde yaşamış insan toplulukları ve uygarlıklar, onların tarihleri, birbirleri ile olan ilişkileri, göçler, kültürel yayılma yolları, uygarlıkların doğuşu, yayılışı ve yıkılışı gibi süreçler DNA analizleri ile aydınlatılacak" - "Arkeolojik verilerle elde edilen bilgileri DNA çalışmalarıyla konfirme edeceğiz, tarihin bilinmeyen taraflarını açığa çıkaracağız"

YEŞİM SERT KARAASLAN - Anadolu'da son 10-15 bin yıldaki uygarlıklara ait mumyalaşmış insan kalıntılarının bilimsel analizlerini yaparak gizli kalmış "DNA" hazinelerini ortaya çıkaracak Türkiye'nin ilk "Antik DNA laboratuvarı" yarın Hacettepe Üniversitesi (HÜ) bünyesinde açılacak.

Türkiye'de bir ilk olacak HÜ Moleküler Antropoloji Laboratuvarı'nda, hayvan DNA'ları çıkarılacak, uygarlıkların kalıtsal ve bakteriyel hastalıkları incelenecek.

HÜ Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Selim Erdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm canlıların bir genetik materyale sahip olduğunu belirtti.

Bunun, Deoksiribo Nükleik Asit olarak (DNA) diye isimlendirildiğini ve canlının kalıtımsal ve bir sonraki nesle aktarılacak bilgilerini içeren önemli bir yapı taşı olduğunu vurgulayan Erdal, her türe ait DNA yapısının birbirinden farklılık taşıdığının altını çizdi.

- "Bu laboratuvar, Türkiye'de bir ilk"

Erdal, Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü'nde bulunan Hacettepe Üniversitesi İskelet Biyolojisi Laboratuvarı'nın, 1990'lı yıllardan bu yana, Türkiye'nin her bölgesinden koleksiyonuna dahil ettiği yaklaşık 12 bin insan iskeleti ile dünyada en önemli laboratuvarlar arasında yer aldığını söyledi.

Erdal, son 10 yılda yürütülen "DNA'nın yeni dizilenmesi" çalışmalarının, eski toplumlara ilişkin antik DNA'ların da daha iyi bir şekilde okunmasını sağladığını anlattı.

Antik DNA analizlerinin yapılarak geçmiş dönemlere ışık tutacak dünyanın sayılı laboratuvarlarından birinin Hacettepe Üniversitesi bünyesinde yarın Rektör Prof. Dr. Haluk Özen tarafından açılacağını bildiren Erdal, "HÜ Moleküler Antropoloji Laboratuvarı (Antik DNA Laboratuvarı- HUMAN_G) Türkiye'de bir ilk olacak." dedi.

Laboratuvar binasının, genetik hazinenin taşındığı DNA'lara iyi bir koruma sağlamak için özel tasarlandığını belirten Erdal, "Toprakta yaşayan bakteriler, mantarlar, maya gibi canlıların kemiklere bulaşması nedeniyle antik kalıntılarda DNA analizleri, ancak özel DNA laboratuvarlarında yapılabiliyor. Bu tür araştırmaları dünyada da yapabilen merkez sayısı, bir insanın parmaklarını geçmeyecek kadar az. Bu nedenle bu laboratuvara ülkemizin sahip olması, Anadolu'nun gizli DNA hazinesinin ortaya çıkarılması için çok çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

- "Mumyalaşmış insan kalıntıları analiz edilecek"

Prof. Dr. Erdal, laboratuvarda öncelikle geçmiş dönemde yaşamış insanların kemikleşmiş ya da mumyalaşmış kalıntılarının, son teknolojinin kullanıldığı DNA analizleri ile bilimsel olarak ele alınacağını belirtti.

Erdal, bu yöntemi anlatırken şu ifadeleri kullandı:

"Antropolojik kazılarda elde edilen iskelet ve kalıntılar, özel bir şekilde temizlendikten sonra parçalanmış kemikler olabildiğince bütün hale getiriliyor. Laboratuvarda son teknoloji DNA dizilimi yöntemini kullanarak incelemelerde araştırılacak kemiği belirliyoruz. Bu kemikten alınan bir kesitin içinden çıkarılan tozu öğüterek un haline getiriyoruz ve kimyasal işlemlerin ardından DNA'sına ulaşıyoruz. Bu aşamadan sonra DNA dizilimini yaparak, bilimsel verileri analiz ediyoruz."

İskelet kalıntılarında gömülü kalmış hücrelerin açığa çıkartılarak genetik yapılarını taşıyan DNA'larına ulaşılacağını, birey ve toplulukların genetik yapılarının aydınlatılacağını vurgulayan Erdal, "Böylece, son 10-15 bin yıldır Anadolu ve çevresinde yaşamış insan toplulukları ve uygarlıklar, onların tarihleri, birbirleri ile olan ilişkileri, göçler, kültürel yayılma yolları, uygarlıkların doğuşu, yayılışı ve yıkılışı gibi süreçler, DNA analizleri ile aydınlatılacak." diye konuştu.

Laboratuvarda, Neolitik, Kalkolitik, Tunç Çağı dönemleri ile Hititler, Frigler, Bizanslılar dönemlerinin de inceleneceğine işaret eden Erdal, "Örneğin, 'Hititler Anadolu'nun yerlisi mi yabancısı mıydı' ya da 'Friglerin Anadolu'daki insan toplumları üzerindeki genetik etkisi ne oldu' gibi birçok soru, genetik incelemelerle çözülecek. Türklerin Anadolu'ya girişinin insan toplulukları üzerindeki etkileri ele alınacak. Arkeolojik verilerle elde edilen bilgileri DNA çalışmalarıyla konfirme edeceğiz, tarihin bilinmeyen taraflarını açığa çıkaracağız." değerlendirmesini yaptı.

- "Kalıtsal ve bakteriyel hastalıklar da incelenecek"

Bu çalışmaların yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmayacağını, başta komşu ülkeler olmak üzere dünyanın farklı topluluklarının da analizlerinin yapılacağını ifade eden Erdal, "Araştırmalar kapsamında, kalıtsal ve bakteriyel hastalıklar da incelenecek. Ayrıca hayvanlar da çalışmaya dahil edilecek." dedi.

Prof. Dr. Erdal, laboratuvarın açılmasının ardından bilimsel çalışmalara başlanacağını, ilk yayını yaklaşık bir yıl sonra yapabileceklerini bildirdi.

Antik DNA Laboratuvarı'nda yürütülecek çalışmaların; antropologlar, arkeologlar, tarihçiler, biyologlar, genetikçiler, tıpçılar, diş hekimleri, eczacılar, istatistikçiler, bilgisayar mühendisleri gibi çok sayıda bilim insanının birlikte çalışacağı disiplinlerarası bir nitelik taşıyacağını söyleyen Erdal, "Laboratuvar, alanında uzmanlaşmış yabancı merkezlerle birlikte iş birliği yapılarak uluslararası bir çekim merkezi olacak. Bu laboratuvar bilgi üretiminde ülkemizin gücünü artıracak, uluslararası yayınlara dönüşerek ülkemizin uluslararası camiada görünürlüğünü artıracak." dedi.

PARTNERÖdül töreninde şıklık yarışıÖdül töreninde şıklık yarışı
Ordu'da yamaç paraşütü yasağının kaldırılması isteniyorOrdu'da yamaç paraşütü yasağının kaldırılması isteniyor
60 milyon yıldır varlığını sürdüren mersin balığının nesli tehdit altında60 milyon yıldır varlığını sürdüren mersin balığının nesli tehdit altında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antik DNA Laboratuvarı Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölüm isleket analizi

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi sorusuna yanıt

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi sorusuna yanıt

Şevket Çoruh'tan ikinci 'tutamıyorum' videosu

Şevket Çoruh'tan ikinci 'tutamıyorum' videosu

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sözcü Gazetesi sahibi ve yazarları hakkında istenen ceza belli oldu

Sözcü davasında için istenen cezalar belli oldu!

Pompalı tüfekle sevgilisini vurmuştu, aşk mektuplarını delil olarak sundu

Pompalıyla sevgilisini vurmuştu! Aşk mektupları ortaya çıktı

Genç kız, tereyağı hırsızlığından tutuklandı

Genç kız, tereyağı hırsızlığından tutuklandı

'Dünyada çok nadir rastlanıyor!' Tokat'ın gizli güzelliği: Ballıca Mağarası

'Dünyada çok nadir rastlanıyor!' Bakın hangi ilimizde?

Sarıyer'de korkunç anlar! Küfür kavgasında 2 yaralı

Sarıyer'de korkunç anlar! Küfür kavgasında 2 yaralı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yemen eski Cumhurbaşkanı Salih'in mal varlığı donduruldu

Erdoğan imzaladı! Mal varlıkları donduruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.