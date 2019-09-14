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"Anadolu'nun her yerini dolaşacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 12:14 | Son Güncelleme

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. İskender Pala: - "Anadolu'nun her yerini, Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Adana'ya her şehri dolaşacağız. Hakkari ile başlamak; ülke gerçekleri açısından, buradaki insanımız açısından, buradaki insan varlığımız ve kültür, sanata bakış açımız açısından bizi biraz daha entelektüel düşünmeye, biraz daha uyandırmaya vesile oldu" - "Hakkari'nin renklerinin, desenlerinin, güzelliklerinin önce Türkiye kültürüne sonra da dünya kültürüne, sanatına kazandırılmasını düşünüyoruz ve buna göre kararlar aldık"

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. İskender Pala, kurul üyeleri olarak Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Adana'ya Anadolu'nun her yerini dolaşacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu toplantısı için 9 Eylül'de geldikleri Hakkari'de iki gün boyunca kentin tarihi mekanlarını da gezen Prof. Dr. İskender Pala ve kurul üyeleri, Hakkari'nin güzelliklerinin yurt içi ve dışında tanıtılması kararı aldı.

Yaptıkları çalışmaları AA muhabirine değerlendiren Pala, Hakkari'de ummadıkları kadar güzel bir tabiat ve iyi fikirlerle karşılaştıklarını belirtti.

Hakkari'nin renklerinin Türkiye ve dünya kültürüne kazandırılması gerektiğini ifade eden Pala, "Bunlar içerisinde kültür ve sanatın dünyaya açılabilmesi için Hakkari'nin sahip olduğu değerlerin bir an önce keşfedilmesi, onlarla yol yürünmesi ve Hakkari'nin renklerinin, desenlerinin, güzelliklerinin önce Türkiye kültürüne sonra da dünya kültürüne, sanatına kazandırılmasını düşünüyoruz ve buna göre kararlar aldık." dedi.

- "Her şehri dolaşacağız"

Kurul olarak ayda 4 defa toplantı yaptıklarını ve bu toplantılardan birini farklı bir şehirde yapmayı kararlaştırdıklarını belirten Pala, söz konusu toplantıların ilkini Hakkari'de gerçekleştirdiklerini söyledi.

Doğru ve isabetli bir karar aldıklarını ifade eden Pala, şunları kaydetti:

"Bundan sonra Anadolu'nun her yerini Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Adana'ya her şehri dolaşacağız. Hakkari ile başlamak; ülke gerçekleri açısından, buradaki insanımız açısından, buradaki insan varlığımız ve kültür, sanata bakış açımız açısından bizi biraz daha entelektüel düşünmeye, biraz daha uyandırmaya vesile oldu. Bu bakımdan bu ziyaretimizde bize eşlik eden Sayın Valimiz ve Kaymakamlarımız ile şehrin kültür, sanat aktörlerinin hepsinin emeği geçti. Onlara çok teşekkür ediyoruz, bizi ağırladıkları ve kültür, sanatın tüm kapılarını açtıkları için."

- "Burada yapılacak daha çok iş var"

Kentteki ziyaretlerinde ilgiyle karşılandıklarını ve bu yüzden memnuniyet duyduklarını dile getiren Pala, "Burada yapılacak daha çok iş olduğuna kanaat getirdik ve bu işlerde belki de birlikte çalışmanın daha yararlı olacağını düşünüyoruz. Hakkari'deki yetenekler belki de dünya çapında insanlar haline dönüştürülebilir." ifadelerini kullandı.

"Hakkari, İstanbul'dan bakınca hiç hayal etmeyeceğimiz kadar haşin, bunun yanında güzellikleriyle de büyüleyici bir bölge" diyen Pala, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Coğrafya olarak baktığımız zaman ayrı, sosyolojik olarak baktığımız zaman ayrı değerlendirebiliyoruz. Tarihi dokusu itibariyle de bize kimlikli bir bölge olarak geliyor. Bu bakımdan da kültür, sanat adına değerlendirmeler önemli olacak. Biz bu çalışmalarımızı çeşitli zeminlerde bu tecrübeden istifade ederek Hakkari hakkında çeşitli konuların görüşülmesinde fikirlerimizi beyan edeceğiz. Her şeyden önce bilgilenmek önemliydi ve bilgi sahibi olduk. Bu gerçekler doğrultusunda ne yapılabilecekse Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu onu yapacak."

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