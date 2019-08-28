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"Anadolu'nun idolleri" İspanya'da tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 12:51 | Son Güncelleme

Atılım Üniversitesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden genç akademisyenlerin Bronz Çağı'na ait Anadolu idollerinden ilham alarak oluşturdukları kişisel moda ve tekstil tasarımları İspanya’da sergilendi

BERLİN (AA) – Atılım Üniversitesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden genç akademisyenlerin Bronz Çağı'na ait Anadolu idollerinden ilham alarak oluşturdukları kişisel moda ve tekstil tasarımları İspanya’da sergilendi.

Üniversitelerden yapılan ortak açıklamaya göre, Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Serdar Egemen Nadasbaş ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Gökçe Coşkun, Bronz Çağı'na ait Anadolu idollerinden ilham alarak oluşturdukları kişisel moda ve tekstil tasarımları sergilerini geçtiğimiz hafta Barcelona Türkiye Başkonsolosluğu’nun da desteğiyle İspanyolların beğenisine sundu.

Nadasbaş, “Giyilebilir Miras” isimli kişisel sergisinin 10 parçalık moda tasarımı koleksiyonun 5 bin yıllık bir serüvene duyduğu saygı ve hayranlığın sonucunda ortaya çıktığını belirterek, Erken Tunç Çağı'nda Anadolu'nun çeşitli yerlerinde üretilen ve günümüze kadar gelmeyi başaran idolleri kendisini yaratan sıradan hikâye anlatıcılar olarak gördüğünü ve kendi hikâyesini de geleceğe taşıyacağı inancı ile tasarımlarında köklerinden gelen idolleri kullandığını kaydetti.

Coşkun da “Bronz Çağ’dan Modern Tekstillere Anadolu İdolleri” başlıklı kişisel sergisinde tasarımlarında Anadolu idolleri aracılığıyla tarihin zenginliğini günümüz insanına tanıtmanın yanı sıra günlük kullanım olanakları yaratmak amacıyla modernleştirerek, geçmişle çağdaşı birleştirdiğini kaydetti. Coşkun, tasarımların, binlerce yıl boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Anadolu’nun Bronz Çağ döneminin izlerini günümüze taşıyan otantik idollerinin tekstil tasarımında modern bir bakış açısıyla yorumladığının da altını çizdi.

Açıklamada, genç akademisyenlerin ayrıca 22-23 Ağustos 2019’da Madrid’de Academics World tarafından düzenlenen Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Konferansı kapsamında sundukları “Kültürel Unsurların Tekstil ve Moda Tasarımı’nda Kullanılması Modeli: Anadolu İdolleri Örneği” başlıklı bildiri ile farklı ülkelerden birçok akademisyenin katıldığı Konferans’ın En Başarılı Bildirisi Ödülü’ne layık görüldükleri de bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu İdolleri Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Atılım Üniversitesi İspanya

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