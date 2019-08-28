"Anadolu'nun idolleri" İspanya'da tanıtıldı

BERLİN (AA) – Atılım Üniversitesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden genç akademisyenlerin Bronz Çağı'na ait Anadolu idollerinden ilham alarak oluşturdukları kişisel moda ve tekstil tasarımları İspanya’da sergilendi.

Üniversitelerden yapılan ortak açıklamaya göre, Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Serdar Egemen Nadasbaş ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Gökçe Coşkun, Bronz Çağı'na ait Anadolu idollerinden ilham alarak oluşturdukları kişisel moda ve tekstil tasarımları sergilerini geçtiğimiz hafta Barcelona Türkiye Başkonsolosluğu’nun da desteğiyle İspanyolların beğenisine sundu.

Nadasbaş, “Giyilebilir Miras” isimli kişisel sergisinin 10 parçalık moda tasarımı koleksiyonun 5 bin yıllık bir serüvene duyduğu saygı ve hayranlığın sonucunda ortaya çıktığını belirterek, Erken Tunç Çağı'nda Anadolu'nun çeşitli yerlerinde üretilen ve günümüze kadar gelmeyi başaran idolleri kendisini yaratan sıradan hikâye anlatıcılar olarak gördüğünü ve kendi hikâyesini de geleceğe taşıyacağı inancı ile tasarımlarında köklerinden gelen idolleri kullandığını kaydetti.