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Anadolu’nun ilk camisinde ilk teravih

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 22:52 | Son Güncelleme

Anadolu’nun ilk camisi olma özelliğini taşıyan Hatay’daki Habib-i Neccar Camisi’nde Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.Habib-i Neccar ve Hz.

Anadolu’nun ilk camisi olma özelliğini taşıyan Hatay’daki Habib-i Neccar Camisi’nde Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.
Habib-i Neccar ve Hz. İsa’nın iki havarisinin mezarının bulunduğu yerde inşa edilen cami, teravih namazını farklı bir mekanda kılmak isteyenlere ev sahipliği yaptı. Teravih namazında Habib-i Neccar Camisi’ni tercih eden Müslümanlar, tarihi dokusunun yanı sıra Anadolu’nun ilk camisi olması nedeniyle özellikle burada ibadet etmeyi tercih etti. Camiye gelen kadınlar da kendilerine özel ayrılan bölmede teravih namazlarını idrak etti.

Anadolu’nun ilk camisinde ilk teravih

Anadolu’nun ilk camisinde ilk teravih

Anadolu’nun ilk camisinde ilk teravih

Anadolu’nun ilk camisinde ilk teravih

Anadolu’nun ilk camisinde ilk teravih

Anadolu’nun ilk camisinde ilk teravih

Anadolu’nun ilk camisinde ilk teravih

Anadolu’nun ilk camisinde ilk teravih

Anadolu’nun ilk camisinde ilk teravih

Anadolu’nun ilk camisinde ilk teravih

Anadolu’nun ilk camisinde ilk teravih

Anadolu’nun ilk camisinde ilk teravih

Anadolu’nun ilk camisinde ilk teravih

Anadolu’nun ilk camisinde ilk teravih

Anadolu’nun ilk camisinde ilk teravih
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