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"Anadolu'nun Kadın Gücü" yarışmasına başvurular başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 14:01 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerlerindeki ticari alanların işletme yetkisine sahip AKG ve DÖSİMM iş birliğiyle düzenlenen "Anadolu'nun Kadın Gücü" adlı yarışmanın başvuruları, 10 Ocak 2019'a kadar devam edecek - Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİMM Müdürü Murat Usta: - "Müze mağazalarına alışveriş için giren turistin yüzde 90'ına yakını yabancı turistlerden oluşuyor. Hedeflerimizden biri de mağazalardaki ürün yelpazesini yerli turisti de cezbedecek şekilde genişletmektir. O nedenle bu proje bizim için çok değerli bir projedir"

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerlerindeki ticari alanların işletme yetkisine sahip Anadolu Kültürel Girişimcilik (AKG) tarafından "Anadolu'nun Kadın Gücü" yarışması düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürü (DÖSİMM) Murat Usta, Beşiktaş'taki bir otelde, yarışmanın tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantıda, bakanlığa bağlı 300'ü aşkın müze bulunduğunu söyledi.

Müzelerin içindeki her bir mağazanın Türk kültürünü dünyaya anlatmak açısından birer tanıtım noktası olduğunu vurgulayan Usta, bu noktaların doğru ve etkili kullanılması gerektiğine işaret ederek şöyle konuştu:

"Bu noktaları efektif kullanabilirsek ve ne kadar çok katma değerli ürünle besleyebilirsek mağazalara giren turist sayısını da o kadar artırmış oluruz. Müze mağazalarına alışveriş için giren turistin yüzde 90'ına yakını yabancı turistlerden oluşuyor. Hedeflerimizden biri de mağazalardaki ürün yelpazesini yerli turisti de cezbedecek şekilde genişletmektir. O nedenle bu proje bizim için çok değerli. Şimdi Anadolu'nun tarih boyunca binlerce efsaneye ilham kaynağı olmuş hünerli ellerini, yeniden harekete geçirme zamanıdır diye düşünüyorum."

- "Anadolu'nun birikimini yorumlayan kadınlarımızı yarışmaya davet ediyoruz"

AKG İcra Kurulu Başkanı İbrahim Halil Korkmaz ise "AKG olarak müze mağazacılığına yenilikçi bir yaklaşım getirme hedefimiz doğrultusunda, ülkemizin uluslararası tanıtımı için büyük fırsatlar barındıran müze mağazalarımızı, kadın emeği ve yaratıcılığıyla zenginleştirmek istedik." diye konuştu.

Geleneksel motiflerin ve kültürel değerlerin geleceğe taşınmasına nasıl katkı sağlanması gerektiğine yönelik soruların kendileri açısından önemli bir çıkış noktası olduğunu anlatan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Bu sorulara bulduğumuz en özel ve anlamlı yanıtlardan biri, 'Anadolu'nun Kadın Gücü' yarışması oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteği ve DOSİMM iş birliğiyle düzenlediğimiz bu yarışma, bizler için şimdiden bir gurur kaynağıdır. Yarışma, bize aynı zamanda kadın girişimcileri destekleme fırsatı verecektir. Seçkin bir jüri tarafından 5 ayrı kategoride değerlendirilecek ürün ve tasarımlar, AKG çatısı altındaki 133 müzenin, 147 mağazasında ziyaretçilerle buluşarak satışa sunulacaktır. Bizler, Anadolu'nun zengin birikimini kendi yaratıcı dokunuşlarıyla yorumlayan kadın üretici ve tasarımcılarımızı, bu yarışmaya katılmaya davet ediyoruz."

- Yarışma

"Anadolu'nun Kadın Gücü" konulu yarışma, "Takı", "Tekstil", "Ev ve Dekorasyon (züccaciye)", "Kahve Seti" ve "İllüstrasyon" kategorilerinde yapılacak.

Geleneksel motifleri ve kültürel değerleri modernize edip günümüze uyarlanan ürünlere dönüştürmeyi teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilecek yarışmaya, kadın tasarımcı ve üreticiler katılabilecek.

Yarışmaya "www.anadolununkadingucu.com" internet adresinden, 10 Ocak 2019'a kadar başvuru yapılabilecek.

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