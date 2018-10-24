"Anadolu'nun Kadın Gücü" yarışmasına başvurular başladı

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerlerindeki ticari alanların işletme yetkisine sahip Anadolu Kültürel Girişimcilik (AKG) tarafından "Anadolu'nun Kadın Gücü" yarışması düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürü (DÖSİMM) Murat Usta, Beşiktaş'taki bir otelde, yarışmanın tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantıda, bakanlığa bağlı 300'ü aşkın müze bulunduğunu söyledi.

Müzelerin içindeki her bir mağazanın Türk kültürünü dünyaya anlatmak açısından birer tanıtım noktası olduğunu vurgulayan Usta, bu noktaların doğru ve etkili kullanılması gerektiğine işaret ederek şöyle konuştu:

"Bu noktaları efektif kullanabilirsek ve ne kadar çok katma değerli ürünle besleyebilirsek mağazalara giren turist sayısını da o kadar artırmış oluruz. Müze mağazalarına alışveriş için giren turistin yüzde 90'ına yakını yabancı turistlerden oluşuyor. Hedeflerimizden biri de mağazalardaki ürün yelpazesini yerli turisti de cezbedecek şekilde genişletmektir. O nedenle bu proje bizim için çok değerli. Şimdi Anadolu'nun tarih boyunca binlerce efsaneye ilham kaynağı olmuş hünerli ellerini, yeniden harekete geçirme zamanıdır diye düşünüyorum."