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Anadolu’nun kültür emanetçilerine 345 miras taşıyıcısı daha eklendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 12:18 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Tespit ve Değerlendirme Kurulunun bu yılki çalışmaları tamamlandı, 345 kişi “Sanatçı Tanıtma Kartı” almaya hak kazandı.Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen kurul toplantılarının temel amacı Türkiye’deki geleneksel sanatları ve sanatçıları desteklemek, yeni ustalar yetiştirmek, geleneksel sanatların üretimini ve görünürlüğünü artırarak geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Tespit ve Değerlendirme Kurulunun bu yılki çalışmaları tamamlandı, 345 kişi “Sanatçı Tanıtma Kartı” almaya hak kazandı.
Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen kurul toplantılarının temel amacı Türkiye’deki geleneksel sanatları ve sanatçıları desteklemek, yeni ustalar yetiştirmek, geleneksel sanatların üretimini ve görünürlüğünü artırarak geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak. Bu doğrultuda Kurula icra ettiği sanatla ilgili geleneksel ve tarihi bilgiye sahip, bu alanda belli bir olgunluğa erişmiş, geleneksel el sanatlarının geleneğinden kopmadan, bu sanata ilişkin yeni teknikleri de uygulayabilen ustalar başvuruda bulunabiliyor.
2019 yılı ikinci dönem Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Tespit ve Değerlendirme Kurulunun çalışmalarını tamamlamasının ardından Geleneksel El Sanatları ve Türk Süsleme Sanatları alanında 78, Halk Ozanları-Aşıkları/Şairleri ve Zakirlik alanında 47, Mahalli Sanatçı ve Çalgı Yapımcısı alanında 61 ve Geleneksel Tiyatro alanında 17 sanatçı “Sanatçı Tanıtma Kartı” almaya hak kazandı.
Sanayileşme, modernleşme, küreselleşme, tüketim kültürü ve teknoloji çağının getirmiş olduğu köklü ve hızlı değişimlerle yok olma tehlikesi altında olan geleneksel sanatları icra eden tanıtma kartı sahibi sanatçılar, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen sergi, festival ve kültür günleri gibi etkinliklere gönderilerek destekleniyor, böylelikle geleneksel sanatların tanıtılmasını sağlanıyor.
Bakanlık bu çalışmayla geleneksel sanatları; yurt çapında yapılan alan araştırmaları, tespit, arşivleme ve yayın çalışmaları ile “Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi”ne kaydederek toplumsal hafıza alanında önemli bir hizmet veriyor.
Kurul, bu yıl ilk dönem 142 kişiye “Sanatçı Tanıtma Kartı” vermişti, ikinci dönem bu sayıya 203 kişinin daha eklenmesiyle 2019 yılında toplam 345 kişiye Sanatçı Tanıtma Kartı verilmiş oldu. Bu rakamlarla Türkiye genelinde bugüne dek Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kayıtlı sanatçı sayısı 4 bin 381’e yükseldi.

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