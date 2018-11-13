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Anadolu'nun lezzetleri Diyarbakır'da görücüye çıkacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 14:32 | Son Güncelleme

TÜYAP'ın düzenlendiği, "Diyarbakır Gurme 2018 Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı"nda, 28 ilden 112 firmanın katılımıyla Anadolu mutfağının lezzetleri tanıtılacak - Fuarın açılışı, 21 metrelik Diyarbakır örgü peyniri ile yapılacak, 10 metre uzunluğundaki kente özgü tescilli kadayıf da ziyaretçilerin beğenisine sunulacak

DİYARBAKIR (AA) - TÜYAP tarafından düzenlenen "Diyarbakır Gurme 2018 Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı" Anadolu'nun lezzetlerini aynı çatı altında buluşturacak.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Karacadağ Kalkınma Ajansı, KOSGEB ve Diyarbakır Aşçılar ve Pastacılar Derneği'nin desteğiyle düzenlenen Gurme 2018 Diyarbakır Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı, yarın TÜYAP Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi'nde başlayacak.

Zengin lezzet çeşitliliği sunan yöresel ürünler ile markalaşma ve coğrafi işaret tescil belgeli ürünlerin bilinirliklerini artırarak yeni pazarlara açılma hamlelerinde önemli bir buluşma noktası olan fuar, aynı zamanda sektördeki gelişme ve yeniliklerin topluca sergilendiği, yeni bayilik girişimleri ve ihracat imkanlarının yaratıldığı bir ihtisas ortamında, katılımcı firmalar ile sektörün profesyonellerini bir araya getirecek.

Van'dan Osmaniye'ye, Mersin'den Sivas'a, Kastamonu'dan Trabzon'a, Hatay'dan Kayseri'ye kadar 28 ilden gelecek 112 firmanın katılımı ve zengin içeriğiyle, ilgili sektöre olumlu katkılar sağlayarak ticari iş birlikleri geliştirilmesine olanak yaratacak fuarda, 5 gün boyunca yöresel lezzetler görücüye çıkacak.

21 metrelik Diyarbakır örgü peyniri ile yapılacak açılış töreninde Diyarbakır kadayıfı, Diyarbakır örgü peyniri ve Karacadağ pirinci için Coğrafi İşaret Tescil Belgesi teslim töreni düzenlenecek. Tören kapsamında ayrıca, 10 metrelik kadayıf, üzerine işlenen Diyarbakır motifleri ile ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Yarışmalar ve yemek atölyeleri ile renklenecek fuar kapsamında, Gastronomi ve Coğrafi İşaretler Paneli ile 1. Diyarbakır Ulusal Aşçılık ve Pastacılık Yarışması düzenlenecek.

Yöresel et yemekleri, tatlı ve pasta kategorilerinde düzenlenecek yarışma ile usta şefler, ev kadınları, üniversite öğrencileri, lise öğrencileri ve engelliler, en leziz yemeği yapmak için yarışacak. Yarışma kapsamında down sendromlu çocuklar da pizza hazırlayacak.

16 kişiden oluşan ulusal gurme ve şef ekibi, kentin yöresel mekanlarını gezerek, Diyarbakır'ın eşsiz lezzetlerini deneyimleyerek, izlenimlerini okuyucu ve takipçileri ile paylaşacak.

Fuar boyunca, yemek kültürlerinin yaşatılmasına katkı sağlamak amacıyla usta aşçılar tarafından sac tava, kaburga dolması, Diyarbakır çöreği, meftune, Diyarbakır güveci, içli köfte gibi kentin yöresel lezzetleri hazırlanarak, bu lezzetlerin püf noktaları ziyaretçilerle paylaşılacak.

Fuarda ayrıca et işleme atölyelerindeki usta şefler ziyaretçilere tecrübelerini aktaracak.

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