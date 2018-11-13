Anadolu'nun lezzetleri Diyarbakır'da görücüye çıkacak

DİYARBAKIR (AA) - TÜYAP tarafından düzenlenen "Diyarbakır Gurme 2018 Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı" Anadolu'nun lezzetlerini aynı çatı altında buluşturacak.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Karacadağ Kalkınma Ajansı, KOSGEB ve Diyarbakır Aşçılar ve Pastacılar Derneği'nin desteğiyle düzenlenen Gurme 2018 Diyarbakır Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı, yarın TÜYAP Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi'nde başlayacak.

Zengin lezzet çeşitliliği sunan yöresel ürünler ile markalaşma ve coğrafi işaret tescil belgeli ürünlerin bilinirliklerini artırarak yeni pazarlara açılma hamlelerinde önemli bir buluşma noktası olan fuar, aynı zamanda sektördeki gelişme ve yeniliklerin topluca sergilendiği, yeni bayilik girişimleri ve ihracat imkanlarının yaratıldığı bir ihtisas ortamında, katılımcı firmalar ile sektörün profesyonellerini bir araya getirecek.

Van'dan Osmaniye'ye, Mersin'den Sivas'a, Kastamonu'dan Trabzon'a, Hatay'dan Kayseri'ye kadar 28 ilden gelecek 112 firmanın katılımı ve zengin içeriğiyle, ilgili sektöre olumlu katkılar sağlayarak ticari iş birlikleri geliştirilmesine olanak yaratacak fuarda, 5 gün boyunca yöresel lezzetler görücüye çıkacak.