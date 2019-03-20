Samsun'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Anadolu'nun Mihenk Taşları" programı ile halk ozanı Neşet Ertaş anıldı.

Atakum Sanat Merkezi'nde "Çınaraltı Gençlik Söyleşileri" kapsamında gerçekleştirilen program, Ertaş'ın hayatını anlatan sinevizyon gösterimiyle başladı.

Programda konuşan Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, hikmet ve irfan okullarının öğretmenlerinden biri olan Neşet Ertaş'ın türküleriyle insanlara değerliyi değersizden, iyiyi kötüden, güzeli çirkinden ayırmayı öğretmeye çalıştığını söyledi.

Kasapoğlu, "Yesevilik otağından neşet etmiş, Horasan'dan kalkıp göç eyleyerek Anadolu’ya gelmiş, burayı yurt bellemiş, irfan ve hikmet ırmağı Abdallık geleneğinin son büyük temsilcisi 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş’ı yad edip, onun sanatını ve sanatıyla hikmet arayışını anlamaya çalışacağız." dedi.

Ankara Devlet Halk Müziği Topluluğu sanatçılarından Bayram Bilge Tokel, Neşet Ertaş'ın eserlerini seslendirdi.

Programa Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal ve davetliler ile çok sayıda öğrenci katıldı.

