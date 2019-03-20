HABER

"Anadolu'nun Mihenk Taşları" programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 23:28 | Son Güncelleme

Samsun'da düzenlenen "Anadolu'nun Mihenk Taşları" programı ile halk ozanı Neşet Ertaş anıldı

Samsun'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Anadolu'nun Mihenk Taşları" programı ile halk ozanı Neşet Ertaş anıldı.

Atakum Sanat Merkezi'nde "Çınaraltı Gençlik Söyleşileri" kapsamında gerçekleştirilen program, Ertaş'ın hayatını anlatan sinevizyon gösterimiyle başladı.

Programda konuşan Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, hikmet ve irfan okullarının öğretmenlerinden biri olan Neşet Ertaş'ın türküleriyle insanlara değerliyi değersizden, iyiyi kötüden, güzeli çirkinden ayırmayı öğretmeye çalıştığını söyledi.

Kasapoğlu, "Yesevilik otağından neşet etmiş, Horasan'dan kalkıp göç eyleyerek Anadolu’ya gelmiş, burayı yurt bellemiş, irfan ve hikmet ırmağı Abdallık geleneğinin son büyük temsilcisi 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş’ı yad edip, onun sanatını ve sanatıyla hikmet arayışını anlamaya çalışacağız." dedi.

Ankara Devlet Halk Müziği Topluluğu sanatçılarından Bayram Bilge Tokel, Neşet Ertaş'ın eserlerini seslendirdi.

Programa Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal ve davetliler ile çok sayıda öğrenci katıldı.

PARTNERAvrupa'nın en ucuz kenti belli oldu!Avrupa'nın en ucuz kenti belli oldu!
Acıpayam’da çocuklar Kızılay gönüllüleriyle depremi unuttuAcıpayam’da çocuklar Kızılay gönüllüleriyle depremi unuttu
Sancaktepe'de gıda toptancısında yangınSancaktepe'de gıda toptancısında yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bayram Bilge Tokel Çınaraltı Gençlik Söyleşileri neşet ertaş Samsun Samsun'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
20 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto'da büyük ikramiye sahibini buldu!

20 Mart 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

20 Mart 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

MİT görevlisi: 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'la telefonda görüştüm

MİT görevlisi: 'Yeşil' ile telefonda görüştüm

Denizli Acıpayam'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Denizli beşik gibi! Bir deprem daha

MGK bildirisi: Yeni Zelanda saldırısı şiddetle kınandı

MGK sonrası Yeni Zelanda mesajı!

İstanbul'da saldırı hazırlığındaki IŞİD'li yakalandı!

İstanbul'da saldırı hazırlığındaki IŞİD'li yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.