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Anadolu’nun plajı, gün batımı drone görüntüsüyle görenleri etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 18:48 | Son Güncelleme

Kırşehir’in Kaman ilçesi sınırları içerisinde yer alan Savcılı Plajı, drone ile çekilen gün batımı görüntüsü ile görenleri kendine hayran bıraktı.İç Anadolu Bölgesi’nin halk arasında sahili olarak bilinen baraj gölü, gün batımı görüntüsünün yanı sıra Kırşehir dışından gelenlerin de dinlenme alanlarından bir tanesi olarak biliniyor.Kaman ilçesi sınırlarında yer alan Savcılı Plajı, gün batımı manzarasının yanı sıra doğa fotoğrafçılarının da Seyfe Gölü Kuş Cenneti’nden sonra en çok tercih ettiği alanlardan bir tanesi.Bölgeyi ilk defa görenlerin fotoğraf çekmek için gün batımını beklediği alanda güneşin batarken oluşturduğu kızıllık Kırşehir’de kartpostallık görüntülerin olmasına vesile oluyor.

Kırşehir’in Kaman ilçesi sınırları içerisinde yer alan Savcılı Plajı, drone ile çekilen gün batımı görüntüsü ile görenleri kendine hayran bıraktı.
İç Anadolu Bölgesi’nin halk arasında sahili olarak bilinen baraj gölü, gün batımı görüntüsünün yanı sıra Kırşehir dışından gelenlerin de dinlenme alanlarından bir tanesi olarak biliniyor.
Kaman ilçesi sınırlarında yer alan Savcılı Plajı, gün batımı manzarasının yanı sıra doğa fotoğrafçılarının da Seyfe Gölü Kuş Cenneti’nden sonra en çok tercih ettiği alanlardan bir tanesi.
Bölgeyi ilk defa görenlerin fotoğraf çekmek için gün batımını beklediği alanda güneşin batarken oluşturduğu kızıllık Kırşehir’de kartpostallık görüntülerin olmasına vesile oluyor. Gün batımı ile güzelleşen bölgede kartpostallık fotoğraflar çekmek için bölge halkının yanı sıra şehir dışından ve çevre illerden de fotoğrafçılar bölgede gün batımı ve gün doğumu fotoğraflarını çekmek için konaklıyor.
Kaman ilçesinde bulunan Hirfanlı Baraj Gölü kenarındaki Savcılı Plajı, yaz mevsiminde gün doğumu ve gün batımı, ilkbaharda açan çiçek tomurcukları, sonbaharda dökülen yaprakların oluşturduğu güzellikle tercih ediliyor.
Kırşehir’e 65, Kırıkkale’ye 80 ve Ankara’ya 140 kilometre uzaklıkta bulunan Savcılı Plajı, özellikle yaz dönemlerinde hafta sonları beklenenin üzerinde ilgi görüyor. Kaman ilçesine bağlı Savcılı Büyükoba’daki Hirfanlı Baraj Göleti, Kırşehir ve çevredeki illerden serinlemek için gelenlerin uğrak yeri haline gelirken 3 kilometre sahili ile de Akdeniz’i aratmayan görsel bir güzelliğe sahip.

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