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Anadolu'nun renkleri Başkentli sanatseverlerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 19:25 | Son Güncelleme

Şanlıurfa, Adıyaman ve Eskişehir'de görev yapan üç öğretmenin Anadolu ve Mezopotamya'nın geçmişten bugüne gelen tarihsel ve kültürel renklerini yansıttığı "3 Renk 3 Dokunuş" sergisi açıldı

Şanlıurfa, Adıyaman ve Eskişehir’de görev yapan üç resim öğretmeninin, Anadolu ve Mezopotamya'nın geçmişten bugüne gelen tarihsel ve kültürel renklerini yansıttığı "3 Renk 3 Dokunuş" sergisi Başkentli sanatseverler ile buluştu.

Serginin açılışı, tarihi Ankara Kalesi'ndeki bir kafede sanatseverlerin katılımıyla yapıldı.

Şanlıurfa Kazancı Bedih Güzel Sanatlar Lisesi resim öğretmeni Mehmet Yücel, Adıyaman ve Eskişehir’de görev yapan meslektaşları Ümit Parsıl ve Zafer Dilekçi ile ortak sergiye imza attıklarını belirtti.

Anadolu ve Mezopotamya'nın geçmişten gelen tarihsel ve kültürel renklerini ve izlerini tuvale yansıttıklarını dile getiren Yücel, üç öğretmeni bir araya getiren ana unsurun, zengin bir kültürel geçmişi bulunan kadim Anadolu ve Mezopotamya topraklarının kültürünü unutturmamak olduğunu kaydetti.

Eserlerinde efsaneler, inançlar, semboller ve dinsel motifleri sanatla buluşturduklarını söyleyen Yücel, her sanatçının eserlerinde özgün bir tarz benimsediğini belirtti.

Yücel, 75 eserin yer aldığı serginin 12 Ekim'e kadar Başkentli sanatseverlerce ziyaret edilebileceği bilgisini paylaştı.

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3 Renk 3 Dokunuş

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