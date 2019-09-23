HABER

Anadolu’nun renkleri Bursa’da buluşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 12:05 | Son Güncelleme

Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF), bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek Bursa Anadolu Günlerini kamuoyuna duyurdu.Bursa’da 33 il derneğinin bir araya gelmesi ile kurulan BİLDEF, bu yıl geleneksel Bursa Anadolu Günleri’nin 4’üncüsünü 25 Eylül - 28 Eylül tarihleri arasında Merinos AKKM Fuaye alanında düzenleyecek.

Anadolu’nun renkleri Bursa’da buluşuyor

Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF), bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek Bursa Anadolu Günlerini kamuoyuna duyurdu.
Bursa’da 33 il derneğinin bir araya gelmesi ile kurulan BİLDEF, bu yıl geleneksel Bursa Anadolu Günleri’nin 4’üncüsünü 25 Eylül - 28 Eylül tarihleri arasında Merinos AKKM Fuaye alanında düzenleyecek. Bursa’da bir otelde düzenlenen basın toplantısı ile programın tanıtımını gerçekleştiren BİLDEF Başkanı Mustafa Dursun, "Anadolu’nun bütün renklerinin bir çatı altında buluştuğu Bursa Anadolu Günlerini bu yıl da şehrimize yakışır bir ihtişamla düzenleyeceğiz’’ dedi.
Federasyon çatısı altında toplanan 33 derneğin her birisini vücudun ayrı bir organları gibi gördüklerini hatırlatan Mustafa Dursun, "Federasyon olarak kültürlerinin yaşatılması ve dayanışmalarının artması noktasında destek verdiğimiz il derneklerimizi kendi içerisinde bir vücudun organlarına benzetiyoruz. Birlikteliğin ve beraberliğin özünü taşıyan Anadolu Günleri, bu organların yek vücut olduğu bir organizasyondur. Ülkemizde kaos ortamı ve huzursuzluk isteyenlere bu ülkenin her daim bir ve beraber olduğunu göstermenin de en güzel örneğidir’’ şeklinde konuştu.
25 Eylül’de start alacak ve Merinos AKKM Fuaye alanında 4 gün sürecek etkinlik için BİLDEF olarak dolu dolu bir programa imza attıklarını belirten Mustafa Dursun, "25 Eylül’de 4. Bursa Anadolu Günlerinin açılışını Bursa protokolünün yanı sıra katılacak illerin valileri, belediye başkanları ve temsilcilerinin de iştirakiyle gerçekleştireceğiz. 4 gün sürecek etkinlik boyunca Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Güneydoğu, Doğu Anadolu, Akdeniz, Ege bölgelerinin özetle tüm Anadolu’nun yöresel kültürü, lezzetleri, el sanatları ve folkloru Bursalılarla ve çevre illerden gelen ziyaretçilerimizle buluşacak. Her gün gündüz ve özellikle akşamları müzik ve folklor gösterileri ile ziyaretçilerimizin memleket hasretini gidereceği ve farklı birçok kültürü yaşama fırsatı yakalayacağı 4. Bursa Anadolu Günlerine halkımızı davet ediyoruz" dedi.

Anadolu’nun renkleri Bursa’da buluşuyor

Anadolu’nun renkleri Bursa’da buluşuyor

Anadolu’nun renkleri Bursa’da buluşuyor

PARTNER Onu bu hale Barbie hayranlığı getirdi Onu bu hale Barbie hayranlığı getirdi
Teröristler böyle görüntülendi! Teröristler böyle görüntülendi!
Siemens, endüstrinin dijital geleceğine Xcelerator ile hız katıyorSiemens, endüstrinin dijital geleceğine Xcelerator ile hız katıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Ünlü oyuncu dünya evine girdi!

Ünlü oyuncu dünya evine girdi!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Sivas’ta trafik kazası! 3 ölü, 5 ağır yaralı

Sivas’ta trafik kazası! 3 ölü, 5 ağır yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da aile katliamı!

İstanbul'da aile katliamı!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PKK/YPG'li teröristler böyle görüntülendi! Evlerin çatılarına asıyorlar

Teröristler böyle görüntülendi!

Son dakika: Çakar lambalarla ilgili flaş karar! (Çakar lamba kimler takabilir)

Çakar lambalarla ilgili flaş karar!

Son dakika: HSK Başkanvekili Yılmaz’dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

Adana'da kadın kılığına giren cinayet zanlıları yakalandı

Emniyet Müdürü talimat verdi! Özel ekip yakaladı

Datça açıklarında deprem

Datça açıklarında deprem

Askere giderken alınacaklar listesi! Erlere ne verilir, giderken ne götürmek gerekir?

Askere giderken yanınızda neler götürmelisiniz?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.