Anadolu’nun Tatları Diyarbakır’da Buluştu

Diyarbakır’da bu yıl ikincisi düzenlenen Gurme Fuarı, Türkiye’nin dört bir yanından tatları buluşturdu. Fuardan hem katılımcılar hem de ziyaretçiler memnundu.
Bir süre önce 100 bin kişinin ziyaret ettiği kitap fuarına ev sahipliği yapan Diyarbakır’da, bu kez Gurme Fuarı açıldı. Fuar Karadeniz’den, Ege’ye, Marmara’dan, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’ya Türkiye’nin dört bir yanından damak tatlarını Diyarbakır’da buluşturdu. Fuarın giriş kapısında bir yandan Erzurum’un ünlü Cağ kebabı yer alırken, diğer yanda Diyarbakır’ın ciğer kebabı ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Fuarda bir tarafta, Diyarbakır’ın ünlü kadayıfı, çiğköftesi, peyniri yer alırken, bir tarafta Aydın’dan incir ve zeytinyağı, Trabzon’dan tereyağı, Kars’tan peynir yer aldı. Stantlar da sadece ürünler değil bunlardan yapılan yemekler de sergilendi.
Fuara katılan firmalar ürünlerini tanıtmak için değişik yollara başvurdu. Örneğin Diyarbakır’ın ünlü bir şarküteri firması, Diyarbakır’ın plaka numarası olan 21’e atfen, 21 metrelik peynir yaptı.
VOA Türkçe’ye konuşan firma yetkilisi Metin Gültekin, ürünlerini tüm Türkiye’ye tanıtmak istediklerini belirterek, “Diyarbakır Gurme fuarında 21 metrelik örgü peynir sergiledik. Diyarbakır'ın plakasını temsil ediyor. Bölgede tanınmış marka haline geldik. Bunun için ciddi talepler vardı. Biz istiyoruz ki herkes bizi tanısın. Diyarbakır örgü peynirini herkes tanısın. Bu artık fuardan çıktı, bir bayram havasında dönüştü. Açıkçası bu kadar beklemiyorduk gayet güzel, çok memnunuz” dedi.
Giresun’dan gelerek stant açan Saim Keleş, fuara geçen yıl da katılmış. Müşterilerin talebi üzerine fuara geldiklerini ifade eden Keleş, VOA Türkçe’ye şunları söyledi; “Amacımız Diyarbakır halkına güzel bir ürün tattırabilmek. Geçen sene de buradaydık. Giresun yağlı fındığını getirdik. Bunu insanlara takdim ediyoruz. Müşterilerimizin istekleri doğrultusunda tekrar geldik, müşterilerin dönüşleri çok olumlu olduğu için yine geldik.”
Fuarın ilk günü olmasına rağmen ilgi oldukça yoğundu. Farklı illerde doğup Diyarbakır’da yaşayanlar, kendi illerinin stantlarına giderek hasret giderdi. Diyarbakırlılar ise başka illerin ürünlerini tatmak için neredeyse her standı gezdi.
Öğretmen Fatma Yağmur, öğrencilerini farkı yöreleri tanımaları için fuara getirmiş. VOA Türkçe’ye konuşan Yağmur, “Çok güzel, çok beğendik. Bütün yörelerden gelmiş. Öğrencilerimi de getirdim ki yöresel tatları, tatsınlar. Bizim dersimiz de bugün oydu, o yüzden geldik” diye konuştu.
Fuara gelir gelmez Erzurum standına giden Abdulhamit Ertekin, beğendiği ürünleri soruyor. VOA Türkçe’ye konuşan Ertekin, fuarın yılda iki kez yapılmasını istedi. Ertekin, “Bir defa yeterli değil, birkaç defa olmasını istiyorum. Senede en az 2 defa olması gerekiyor. Ben her sene gelip buradan alıyorum, Trabzon'un tereyağı ve Erzurum'un kavurmasını alıyorum” şeklinde konuştu.
Fuarı düzenleyen kurumlar arasında bulunan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, amaçlarının gastronomi oluşturmak olduğunu söyledi. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Kaya, “Bizim temel hedefimiz burada bir gastronomi rotası oluşturmak. Sadece Diyarbakır değil bölgenin tamamını kapsayacak bir gastronomi rotası. Bu çalışmayı yapıyoruz, bu çalışmayı yaparken coğrafi işaretli ürünler, coğrafi işaretlerin Avrupa'ya taşınması, uluslararası marka olması, coğrafi işaretli ürünlerimizin ticarileştirilip, ülke ekonomisine katkı sağlayacak pozisyona gelmesi gibi hedeflerimiz var” dedi.
Kaya fuarın aynı zamanda, toplumsal ayrışmanın önüne geçilmesine de hizmet edeceğini vurgulayarak, “Maalesef özellikle batı illerinde bölgeyle ilgili algıda sorun var. Bu sorun ister istemez bazen toplumsal ayrışmaları beraberinde getiriyor. Hiç istemediğiniz birçok olay dönem dönem oluyor. Ama bugün buraya dönüp baktığınızda 45 ilden gelenleri görüyorsunuz, önemli bir Diyarbakır kitlesi var. Tabii ki bu tür adımlar gerek onların buraya gelmesi, gerek bizim oraya gitmemiz, Anadolu topraklarındaki bu toplumsal ayrıştırmanın önüne geçmek için önemli bir çalışmadır” dedi.
Fuarın açılışına katılan konuklar daha sonra 21 metrelik mangalın başına geçerek ciğer kebabı pişirdi. 45 ilden 170 firmanın katıldığı fuar 5 gün açık kalacak.
Okuyucu Yorumları 0 yorum