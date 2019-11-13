Anadolu’nun Tatları Diyarbakır’da Buluştu

Diyarbakır’da bu yıl ikincisi düzenlenen Gurme Fuarı, Türkiye’nin dört bir yanından tatları buluşturdu. Fuardan hem katılımcılar hem de ziyaretçiler memnundu.

Bir süre önce 100 bin kişinin ziyaret ettiği kitap fuarına ev sahipliği yapan Diyarbakır’da, bu kez Gurme Fuarı açıldı. Fuar Karadeniz’den, Ege’ye, Marmara’dan, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’ya Türkiye’nin dört bir yanından damak tatlarını Diyarbakır’da buluşturdu. Fuarın giriş kapısında bir yandan Erzurum’un ünlü Cağ kebabı yer alırken, diğer yanda Diyarbakır’ın ciğer kebabı ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Fuarda bir tarafta, Diyarbakır’ın ünlü kadayıfı, çiğköftesi, peyniri yer alırken, bir tarafta Aydın’dan incir ve zeytinyağı, Trabzon’dan tereyağı, Kars’tan peynir yer aldı. Stantlar da sadece ürünler değil bunlardan yapılan yemekler de sergilendi.

Fuara katılan firmalar ürünlerini tanıtmak için değişik yollara başvurdu. Örneğin Diyarbakır’ın ünlü bir şarküteri firması, Diyarbakır’ın plaka numarası olan 21’e atfen, 21 metrelik peynir yaptı.