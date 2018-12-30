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Anadolu'nun unutulan lezzetleri ıslah ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 11:49 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, köy domates çeşitleri 'kuzey' ve 'pembe' köy domatesini ıslah edip piyasaya sunan Nadide Tohum Genel Müdürü Hüsnü Ekiz, Anadolu'da 250 sebze çeşidinin ıslaha muhtaç olduğunu belirterek, "Kısa dönemde tüketiciyi Anadolu'nun unutulmaya yüz tutan lezzetlerinden Midyat'ın acuru, Kırıkkale'nin patlıcanı, Karabük'ün hıyarı ile tanıştıracağız" dedi.

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, köy domates çeşitleri 'kuzey' ve 'pembe' köy domatesini ıslah edip piyasaya sunan Nadide Tohum Genel Müdürü Hüsnü Ekiz, Anadolu'da 250 sebze çeşidinin ıslaha muhtaç olduğunu belirterek, "Kısa dönemde tüketiciyi Anadolu'nun unutulmaya yüz tutan lezzetlerinden Midyat'ın acuru, Kırıkkale'nin patlıcanı, Karabük'ün hıyarı ile tanıştıracağız" dedi. Serik ilçesinde 50 bin metrekare ar-ge istasyonu kuran Nadide Tohum, Anadolu'da yetişen 250 sebze çeşidinden 50'sinin ıslahı için çalışma yürütüyor. 2012 yılında 'kuzey' ve 'pembe' köy domatesini ıslah ederek piyasaya sunan firma, yeni türlerin ıslahı için ar- ge çalışmalarını Akdeniz Üniversitesi Teknokent'teki ofisinde yürütüyor. Gen bankalarından domateste 14 bin, biberde ise 36 binden fazla farklı genetik materyal bulunduran firma, kısa dönemde tüketiciyi Anadolu'nun unutulmaya yüz tutan lezzetlerinden Midyat'ın acuru, Kırıkkale'nin patlıcanı, Karabük'ün hıyarı ile tanıştırmayı hedefliyor. DÜNYA SEBZECİLİK MERKEZİ GEN BANKASI'NDAKİ MATERYALDEN DAHA ÇOK Firmanın Genel Müdürü Hüsnü Ekiz, Nadide Tohum'un 2005 yılında kurulan ve araştırmacı kuruluş belgesine sahip olduğunu belirtti. Birçok ülkenin gen bankasından daha fazla genetik materyale sahip bir gen bankasına sahip olduklarını kaydeden Ekiz, "Tayvan'daki Dünya Sebzecilik Merkezi'nin gen bankasındakinden daha fazla genetik materyal var. Özellikle domateste 3 kat, biberde ise 5 katı daha fazla genetik materyale sahibiz" dedi. İLK KEZ KÖY DOMATESİ ÇEŞİTLERİ ISLAH EDİLDİ Türkiye'de son 30 yıldır üretilen toplam domatesin yüzde 5'ini ihraç etmek uğruna tüketicinin lezzetsiz domates yemek zorunda kaldığını vurgulayan Ekiz, "Oysa ki Anadolu'nun yerli çeşitleri, mesela basık dilimli Anadolu tipi dediğimiz domates mükemmel lezzete sahip. Ama bu domates kasaba dışına çıkamıyordu. Türkiye'de ilk defa yerel domates çeşitlerini ıslah edip Tarım Bakanlığı'ndan 2012 yılında tescillerini aldık. 'Kuzey' ve 'pembe' köy domates çeşitlerini çiftçilerimizin hizmetine sunduk. Sadece Türkiye değil özellikle Avrupa pazarında da büyük ilgi gördü" diye konuştu. ANADOLU'NUN UNUTULAN LEZZETLERİ Hüsnü Ekiz, domates ve biberin yanı sıra ar-ge çalışmalarını yürüttükleri sebzeler arasında hıyar, kavun, kabak, karpuz ve patlıcanın da bulunduğunu belirtti. Anadolu'da yetiştirilen 250 sebze çeşidinin ıslaha muhtaç olduğunu belirten Ekiz, bunlardan 50'ye yakınını firma olarak kendi ıslah programlarına aldıklarını vurguladı. Midyat'ın acuru, Gaziantep'in biberi, Urfa'nın biberi, Karabük'ün hıyarı, Kırıkkale'nin patlıcanı gibi orijinal yerel çeşitleri de ıslah programlarına aldıklarına değinen Ekiz, "Birkaç yıl içerisinde hem Türkiye hem dünya pazarına sunulmak üzere ar-ge faaliyetleri sonuçlanacak" dedi. Anadolu'nun unutulan tatlarının yeniden ortaya konacağını vurgulayan Ekiz, tüketicinin damak tadına uygun leziz aromada ve besin içeriği fazla olan sebze çeşitlerini geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi. ÜRDÜN'E İHRACAT YAPILDI Firmanın Türkiye distribütörü Tuğrul Sertçelik ise ar-ge çalışmaları sonucunda çıkan ürünleri çiftçinin deneyimine sunduklarını kaydetti. Hibrit tohumda ciddi anlamda ithalat olduğunu belirten Sertçelik, şunları kaydetti: "Son 10 yılda milyarlarca dolarlık ithalat yapıldı. Biraz milliyetçilik yanımızla kendimizi bu işe adadık. Şu anda Türkiye'de köy domatesinde en çok satan firmaların başında yer alıyoruz. Ürdün'e tohum ihraç ediyoruz. İtalya, İsrail, Hollanda ve Almanya'ya deneme tohum verdik. Sonuçlarımız başarılı. 2019'da bu ülkelere de tohum ihracatına başlayacağız."

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