Anadolu’nun yöresel ürünleri dünyaya Ankara’dan açılacak

Anadolu’nun yöresel ve geleneksel ürünlerinin Ankara’dan dünyaya pazarlanması amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenecek "Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi", 19-21 Eylül tarihleri arasında "Anadolu’dan Dünyaya" temasıyla yapılacak. Coğrafi olarak Türkiye’nin merkezinde yer alan Ankara’nın coğrafi işaretli ürünlerin de başkenti olarak anılmasını sağlamaya yönelik Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi, Kars kaşarından Malatya kayısısına, Hatay’ın defne sabunundan Pervari balına kadar Türkiye’nin farklı ve zengin coğrafyasından ürünlerin sergileneceği “Coğrafi İşaretli Ürünler İhtisas Fuarı”na da ev sahipliği yapacak. "2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi" ile Türkiye coğrafyasına ait ürünlerin markaya dönüşerek coğrafi işaretli ürün potansiyelini harekete geçirmesi, böylece ülkemizin büyüyen uluslararası ticaretten yararlanması ve kırsal kalkınma hedeflerine ulaşması hedefleniyor. Konferans programı, eğitim kampları, Coğrafi İşaretli Ürünler İhtisas Fuarı, ikili iş görüşmeleri ve daha birçok etkinliği barındıran "2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi" ile katılımcılara coğrafi işaretler alanında daha fazla bilgi ve deneyim edinme, son gelişmeleri anlama, network ve ticari ilişkileri geliştirme gibi çok yönlü avantajlar sunulacak. Zirve kapsamında gerçekleştirilecek konferanslarda katılımcılar, coğrafi işaretlerin tüm boyutlarına ilişkin bilgi ve gelişmeleri, dünyada ve Türkiye’de başarı hikâyeleri ile alanında örnek teşkil eden kanaat önderleri, ulusal ve uluslararası düzeydeki politika yapıcı ve uygulayıcı kurum ve kuruluşların yöneticileri ve uzmanları, akademisyenler, bilim insanları ve ünlü isimlerden dinleme şansına sahip olacak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek konferans programında 10 oturum boyunca 60’dan fazla konuşmacı coğrafi işaretler konusunun bilimsel, ticari ve hukuki yönlerini katılımcılara detayları ile aktaracak.

Ücretsiz eğitim kampları

Zirvenin eğitim kamplarında katılımcılara coğrafi işaretlerin tescili, denetimi ve ticarileşmesi konusunda bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı sunulacak. Katılımcılar 3 gün boyunca ücretsiz olarak devam edecek eğitim programlarından ücretsiz olarak faydalanabilecekler. Coğrafi işaretlerin ticarileştirilmesinden üretici örgüt modellerine, coğrafi işaretlerde markalamadan marka mutfağı atölyesine, coğrafi işaretler denetim çalıştayından coğrafi işaretlerde e-ticaret uygulamalarına, coğrafi işaretlerin ulusal ve AB tescil süreci ile gıda güvenliğine kadar birçok konuda eğitimin verileceği programda tüm eğitimlerini tamamlayan katılımcılara ’katılım sertifikası’ verilecek.

Coğrafi İşaretli Ürünler İhtisas Fuarı

Zirve kapsamında düzenlenecek “Coğrafi İşaretli Ürünler İhtisas Fuarı” ise coğrafi işaret üreticileri, üretici birlikleri, tescil sahipleri ve coğrafi işaret çözüm ortaklarına ev sahipliği yapacak. 3 gün sürecek fuar boyunca katılımcılar, ulusal ve uluslararası alım heyeti temsilcileriyle ücretsiz ikili iş görüşmeleri yapma fırsatı bulacaklar. Kars kaşarından Malatya kayısısına, Hatay’ın defne sabunundan Pervari balına kadar Türkiye’nin renkli coğrafyasının zengin ürünlerinin sergileneceği “Coğrafi İşaretli Ürünler İhtisas Fuarı”, Türkiye’de coğrafi işaretler alanında ilk ihtisas fuarı olma özelliğini taşıyor.

“2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi”ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, dünyada 10 bin adet coğrafi işaretli ürün olduğunu hatırlatarak, “Coğrafi işaretli ürünler dünyada 200 milyar dolarlık pazar oluşturuyor. Coğrafi işaret alabilecek 2 bin 500 ürün potansiyeli ile Türkiye dünya pazarından 20 milyar dolarlık pay alabilir” dedi.

19-20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek zirveye tüm vatandaşları davet eden Baran, “Ankara’yı coğrafi işaretli ürünlerin de başkenti haline getirmek istiyoruz” diye konuştu.

