"Anadolu'nun yüce dağı" Ilgaz 560 bin ziyaretçi ağırladı

BİLAL KAHYAOĞLU - Ilgaz Dağı, geçen yıl 560 bin ziyaretçiyi ağırladı.

"Ilgaz, Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara konu olan Batı Karadeniz'in en yüksek dağı Ilgaz, kış turizminin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin pek çok kentinden kayakseverleri kendisine çekiyor.

Kastamonu merkeze 40, Ankara'ya 200, İstanbul'a ise 450 kilometre mesafede bulunan Ilgaz, Kastamonu Havalimanı'nın yapılmasının ardından kolay ulaşılabilen kayak merkezlerinden biri oldu.

Dağın Kastamonu ve Çankırı tarafında bulunan iki telesiyej, zirvedeki il sınırında buluşuyor. Ziyaretçiler, telesiyejle Ilgaz'ın muhteşem manzarası eşliğinde dağın bir yamacından diğerine gidebiliyor.

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'ne kışın gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, dağın doğal güzellikleri arasında kızakla kayıp, kayak ve snowboard yaparak eğlenceli vakit geçirebiliyor.

Eşsiz manzarasıyla özellikle kış aylarında kartpostallık görüntüler oluşturan Ilgaz, doğaseverlerin uğrak yerleri arasında ön sıralarda yer alıyor. Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde okulların yarı yıl tatilinin yanı sıra yılbaşında yoğunluk yaşanıyor.