HABER

"Anadolu'nun yüce dağı" Ilgaz bir ayda 149 bin ziyaretçi ağırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 14:30 | Son Güncelleme

Ilgaz'daki kayak merkezinin ziyaretçi sayısı, ocak ayında 149 bin 754 kişiye ulaştı

"Anadolu'nun yüce dağı" Ilgaz, ocak ayında 149 bin 754 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

"Ilgaz, Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" sözüyle şarkılara konu olan Batı Karadeniz'in en yüksek dağı Ilgaz, kış turizminin vazgeçilmez adresleri arasında bulunuyor.

Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin pek çok kentinden ziyaretçileri ağırlıyor.

Kastamonu merkeze 40, Ankara'ya yaklaşık 200, İstanbul'a ise 450 kilometre mesafede bulunan Ilgaz, Kastamonu Havalimanı'nın yapılmasının ardından kayakseverlerin kolayca ulaşabileceği bir yer haline geldi.

Kış tatilini Ilgaz Dağı Milli Parkı'ndaki kayak merkezinde geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçirebiliyor.

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nin 2018 yılı ocak ayında 71 bin 377 olan ziyaretçi sayısı, bu yılın aynı ayında 149 bin 754 kişiye ulaştı. Ilgaz Dağı'ndaki 4 otelde geçtiğimiz yıl ocak ayında 59 bin kişi konaklarken, bu sayı da 112 bin kişiye çıktı.

Yaklaşık 1500 yatak kapasitesi bulunan Ilgaz Dağı Kayak Merkezi, yenilenen tesisleri, her yaştan ve her düzeyden kayaksevere hitap eden pistleri ve çeşitli aktiviteleriyle tatilcilerin gözdesi durumunda.

Kayak antrenörü Fethi Uludağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 27 yıldır kayak sporuyla ilgilendiğini belirtti.

Çocuklara kayak eğitimi verip müsabakalara hazırladığını ifade eden Uludağ, şunları söyledi:

"Uludağ ile kar kalitesi ve nem oranı birbirine yakın durumda. Ulaşımımız kolay. Ankara'dan iki buçuk saatte gelebiliyoruz. Türkiye Kayak Federasyonu'nun iktisadi işletmesinde bulunan hem mekanik tesis hem de otelinden faydalanabiliyoruz. Müsabakaya hazırladığımız çocukların dışında toplamda 25 kişi geldik. Bunların 7'si müsabakaya hazırlanıyor. Diğer çocuklar da eğitim alıyorlar." diye konuştu.

Güler Baş ise Ilgaz'a kızıyla birlikte geldiğini ve Ilgaz'ı çok beğendiğini söyleyerek, "Samsun'dan geldik, çok memnun kaldık. Ilgaz'ın doğası harika." dedi.

Dilşat Hilal Baş ise kayak yapmayı yeni öğrendiğini kaydederek, Ilgaz'ın manzarasını beğendiğini dile getirdi.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Can dostlar için Osmangazi’den örnek davranışCan dostlar için Osmangazi’den örnek davranış
Büyükorhan’da kapanan yollar açıldıBüyükorhan’da kapanan yollar açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ılgaz dağı KASTAMONU Ocak ziyaret ziyaretçi sayısı

En Çok Okunan Haberler

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Tunç Soyer'den flaş HDP açıklama

Tunç Soyer'den flaş HDP açıklama

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Flaş iddia: Ankara'yı 4 puan farkla kazanacağız

Flaş iddia: Ankara'yı 4 puan farkla kazanacağız

İnanılmaz olay! Tarihi derbi yarıda kaldı

İnanılmaz olay! Tarihi derbi yarıda kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Meteoroloji'den önemli uyarı: Dikkatli olun

Meteoroloji'den önemli uyarı: Dikkatli olun

Ozan Arif hayatını kaybetti

Ozan Arif hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tam 9 asırlık! Gerçek üzerindeki işaretler incelenince ortaya çıktı

Tam 9 asırlık! Gerçek işaretler incelenince ortaya çıktı

MSB açıkladı: 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanı başka birimde görevlendirildi

MSB açıkladı: O komutan başka birimde görevlendirildi

Antalyaspor-Fenerbahçe maçı sonrası statta çalınan 'tecavüz marşı' davasında karar

Maç sonu çalan 'tecavüz marşı' davasında karar

Şanlıurfa'yı karıştıran söylenti

Şanlıurfa'yı karıştıran söylenti

Olmaz olsun böyle anne-baba! Engelli öz kızına tecavüz edip, doğan bebekleri öldürdü

Olmaz olsun böyle anne-baba!

Hurda toplayarak, 5 çocuğuna bakıyor

Hurda toplayarak, 5 çocuğuna bakıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.