"Anadolu'nun yüce dağı" Ilgaz bir ayda 149 bin ziyaretçi ağırladı

"Anadolu'nun yüce dağı" Ilgaz, ocak ayında 149 bin 754 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

"Ilgaz, Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" sözüyle şarkılara konu olan Batı Karadeniz'in en yüksek dağı Ilgaz, kış turizminin vazgeçilmez adresleri arasında bulunuyor.

Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin pek çok kentinden ziyaretçileri ağırlıyor.

Kastamonu merkeze 40, Ankara'ya yaklaşık 200, İstanbul'a ise 450 kilometre mesafede bulunan Ilgaz, Kastamonu Havalimanı'nın yapılmasının ardından kayakseverlerin kolayca ulaşabileceği bir yer haline geldi.

Kış tatilini Ilgaz Dağı Milli Parkı'ndaki kayak merkezinde geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçirebiliyor.

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nin 2018 yılı ocak ayında 71 bin 377 olan ziyaretçi sayısı, bu yılın aynı ayında 149 bin 754 kişiye ulaştı. Ilgaz Dağı'ndaki 4 otelde geçtiğimiz yıl ocak ayında 59 bin kişi konaklarken, bu sayı da 112 bin kişiye çıktı.