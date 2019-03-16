Anadolu'yu dizelerine taşıyan şair: Ceyhun Atuf Kansu

Ankara Numune Hastanesinde çocuk hastalıkları uzmanı olarak çalışan Kansu, bir yandan da Altındağ Mahallesi'nde açtığı bir poliklinikte gecekondu mahallesi çocuklarına sağlık hizmeti götürmeye çalıştı.

Halk dilinden, halk söyleyişlerinden geniş biçimde yararlanarak, halkın özlemlerini, sevinçlerini, acılarını ve yaşama savaşını coşkulu bir söyleyişle dile getiren şair, tıp öğrenimi sırasında doğa, çocuk, yurt sevgisini işlediği "Bir Çocuk Bahçesi'nde" ve "Bağbozumu Sofrası" adlı ilk şiir kitaplarını yayımladı.

Kansu, Erzurum milletvekili olarak mecliste görev alan siyasetçi Nafi Atuf Kansu ile eğitimci Müfdale Hanım'ın çocuğu olarak 7 Aralık 1919'da Bostancı'da dünyaya geldi.

Ceyhun Atuf Kansu, ilk eserlerini hece vezniyle ve halk şiiri etkisiyle yazmışsa da "Garip" akımına yakın bir anlayışı benimsedi. Kansu, Orhan Veli etkisindeki bu döneminden sonra "Toplumcu" anlayışla şiirler yazdı.

Kansu, şiirden bekleneni, neyi ele alması gerektiğini şu satırlarla anlatıyor:

"Şiir, insan olarak bireyin kişisel birikimini sözcüklerle topluma taşıyan bir sanattır. Şiirden beklenen, bireyler arasındaki duygu, duyarlık iletişimini sağlaması, bireyden gelen duyarlık birikimi bildiriye, herkesi ortak etmesidir. Şiir bu ortak duyarlıkta, bireyin tarih içindeki yerini, davranışını, tutumunu, bakış açısını anlatmalıdır. Bu, bireyle birlikte yaşanan bir toplum ve tarih kesitini anlatmak, çağı anlatmak demektir."

11 yıl Turhal Şeker Fabrikası'nda çocuk doktoru olarak görev yapan şairin, bu süre zarfında Yanık Hava, Haziran Defteri ve Yurdumdan kitapları yayımlandı. Bağımsızlık Gülü kitabıyla 1965-1966 Yeditepe Şiir Armağanı'nı kazanan Kansu, Sakarya Meydan Savaşı kitabıyla da 1970-1971 Behçet Kemal Çağlar Ödülü'nü aldı.