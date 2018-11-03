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Anahtar teslim otomobiller fırsat indirimleriyle n11.com’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 12:23 | Son Güncelleme

Volkswagen'in 6 farklı modeli 11 Kasım’a özel yüzde 40’a varan indirimle n11.com’da satışa çıkıyor - Geçen yıl 11 Kasım’da yine n11.com tarafından gerçekleştirilen online otomobil satışında 111 adet Golf modelinin 81 tanesi satışa açıldığı ilk bir dakikada, tamamı ise yarım saat içinde tükenmişti

İSTANBUL (AA) - Volkswagen'in 6 farklı modeli 11 Kasım’a özel yüzde 40’a varan indirimle n11.com’da satışa çıkıyor.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin dört bir yanından on binlerce iş ortağıyla milyonlarca ürünü online tüketicilere indirimlerle sunan e-ticaret platformu n11.com, geçen sene satışını gerçekleştirdiği Golf model otomobillere bu yıl beş farklı modelde 25 farklı tip Volkswagen daha ekleyerek “gerçek” indirimli online alışveriş heyecanına geri sayımı başlatıyor.

Opak beyaz renk ve panoramik cam tavan seçeneğiyle Tiguan Comfortline 1.4 TSI ACT 150 DSG 163 bin 800 TL’den, Atlantik mavi, Harvard mavi, mangan gri ve opak beyaz renk seçenekleriyle Passat Comfortline 1.4 TSI 125 PS DSG 146 bin TL’den başlayan, opak beyaz renk seçeneğiyle Arteon Elegance 2.0 TDI SCR 150 PS DSG 303 bin TL’den ve 240 PS 4M DSG 333 bin TL’den, indiyum gri, opak beyaz ve orman yeşili renk seçenekleriyle Golf Comfortline 1.4 TSI 125 PS DSG 123 bin TL’den başlayan seçeneklerle alıcısını bekleyecek.

Derin mavi, opak beyaz, opak kırmızı ve opak siyah renk seçenekleriyle Polo Comfortline 1.0 TSI 95 PS Man. 80 bin TL’den, opak beyaz ve opak kırmızı renk seçenekleriyle Beetle Style 1.2 TSI 105 PS Man. 89 bin 200 TL’den ve platinyum gri, opak beyaz ve opak kırmızı renk seçenekleriyle Beetle Design 1.2 TSI 105 PS DSG 100 bin TL’den başlayan fiyatlarla alıcılarıyla buluşacak.

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- İndirimlere ek trafik sigortası, bakım ve kasko avantaj paketi de ücretsiz

11.11 gününde otomobiller için sıraya girenler bu dev indirimlere ek olarak ayrıca ücretsiz bir yıllık trafik sigortası, ücretsiz ilk periyodik bakım ve yüzde 20 indirimli kasko hizmeti gibi ek hizmetlere de sahip olacak.

11.11 Yılın Alışveriş Günü’ne özel olarak sadece bir gün gerçekleştirilecek online otomobil alışverişinde otomobiller 11 Kasım günü satışa açılacak. Akbank Direkt ile satın alınabilecek otomobiller n11.com web sitesinde ve mobil uygulamasında satışta olacak.

Geçen yıl 11 Kasım’da yine n11.com tarafından gerçekleştirilen online otomobil satışında 111 adet Golf modelinin 81 tanesi satışa açıldığı ilk bir dakikada, tamamı ise yarım saat içinde tükenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
n11.com Volkswagen

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