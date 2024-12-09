Anahtar unutulunca iple sarkıtıldı! 3'üncü kattan düşen genç ağır yaralandı

Olay, saat 15.30 sıralarında Fatih Mahallesi Doğancı Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. 2'nci kattaki dairenin anahtarı içeride unutuldu.

İddiaya göre, A.B. (53) oğlu 17 yaşındaki oğlu Ö.B.'yi beline ip bağlayıp 3. katın balkonundan alt kata sarkıtmaya başladı. O sırada belindeki ip çözülen Ö. B. yaklaşık 6 metre yükseklikten kafa üstü yere düştü.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Ağır yaralanan genç olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

"OĞLUM İYİ MİSİN?"

Acil servise gelen baba, sedyede yatan oğluna "Oğlum iyi misin" diye seslendi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır