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Anahtar unutulunca iple sarkıtıldı! 3'üncü kattan düşen genç ağır yaralandı

09.12.2024 18:37
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 17 yaşındaki genç, anahtar evde unutulduğu için babası tarafından üst kattan ipe bağlanarak sarkıtıldı. Beline bağlanan ip çözülünce talihsiz genç 3. kattan düşerek ağır yaralandı.

Anahtar unutulunca iple sarkıtıldı! 3'üncü kattan düşen genç ağır yaralandı

Olay, saat 15.30 sıralarında Fatih Mahallesi Doğancı Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. 2'nci kattaki dairenin anahtarı içeride unutuldu.

İddiaya göre, A.B. (53) oğlu 17 yaşındaki oğlu Ö.B.'yi beline ip bağlayıp 3. katın balkonundan alt kata sarkıtmaya başladı. O sırada belindeki ip çözülen Ö. B. yaklaşık 6 metre yükseklikten kafa üstü yere düştü.

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SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Ağır yaralanan genç olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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"OĞLUM İYİ MİSİN?"

Acil servise gelen baba, sedyede yatan oğluna "Oğlum iyi misin" diye seslendi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
anahtar apartman
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