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Anahtarı eşinden gizlice aldı, köy kahvesini işletmeye başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 09:50 | Son Güncelleme

İzmir’in Urla ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’nde, rahatsızlanan eşinin işlettiği kahvenin başına geçmeyi kafaya koyan Bahar Doğru, gece poğaça ve ketesini yapıp anahtarı eşinin cebinden gizlice alarak dükkanı açtı.

İzmir’in Urla ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’nde, rahatsızlanan eşinin işlettiği kahvenin başına geçmeyi kafaya koyan Bahar Doğru, gece poğaça ve ketesini yapıp anahtarı eşinin cebinden gizlice alarak dükkanı açtı. İlk zamanlar gelen tepkilere kulak asmayan Doğru, tam 10 yıldır mahalle kahvesini işletiyor. Kendisiyle didişen müşterileri ise tepsiyi kafasına yiyor.
Urla’ya bağlı Barbaros Mahallesi’nde yaşayan üç çocuk sahibi 57 yaşındaki Bahar Doğru, 10 yıl önce eşi Ali Doğru rahatsızlanınca işlettiği kahvenin başına geçmek istedi. Bunun için gece yarısı uyanıp poğaça ve kete yapan Doğru, anahtarı eşinin cebinden gizlice alarak dükkanı açtı. O gün bugündür mahalle kahvesini işleten Bahar Doğru, ilk zamanlar müşterilerden tepki aldığını ancak artık onların da kendisine alıştığını söyledi. Kahvede küfür ve kaba sözlerin yasak olduğunu belirten Bahar Doğru, "Bütün müşterilerim bana ağabey, kardeş, baba gibi oldu ama didişmediğimiz gün yok. Küfür edenler kafalarına tepsi yiyor. ‘Çay ver’ diyenlere çay vermiyordum. Artık gelip ‘günaydın, çay verir misin?’ diye soruyorlar. Onlara seve seve çay veriyorum. ‘Çay ver’ diyen olursa duymazdan geliyorum. Bazen de bana takılmak için bilerek yapıyorlar" dedi.

"Tepkiler üzerine yılmadım"
Eşim Ali Doğru’nun da bazı zamanlar kendisine yardım ettiğini ifade eden Doğru, mahalle kahvesini işletme hikayesini şu sözlerle anlattı:
"Bu kahve daha önce eşimindi. Rahatsızlanınca bu işi yapmayı kafaya koydum. Eşim uyurken gece 3’te kalktım, poğaça ve katmer yaptım. Eşimin cebinden anahtarı gizlice aldım. O gün kahveyi açtım. O gün bugündür de işletiyorum. Ben işin başına geçince müşterilerden ilk başta çok tepki aldım. Eşime, ‘eşini nasıl çalıştırıyorsun?’ diye tepkiler geldi. Ben eşim istediği için değil, kendim istediğim için çalıştım. İlk zamanlar ‘Ali çay verir misin?’ dendiğinde ‘Ali yok ben varım’ diyordum. Müşteriler şaşırıyordu. Ben gelen tepkiler üzerine yılmadım, geri adım atmadım. Eşim de bana destek oldu. ‘Tepki alıyorum işi bırak’ demedi. Kadın veya erkek işi diye bir şey yok. İşimden çok memnunum. Ben gençken de hep tarlada çalışırdım. Her zaman ayakları üzerinde duran biri olarak kadınlara da bunu öneriyorum. Dik durun ve hiçbir şeye boyun eğmeyin. İnsanın kendi ekmeğini kazanması kadar güzel bir şey yok" diye konuştu.

Köylüler de misafirler de memnun
Bahar’ın Kahvesi’ni ziyaret eden Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, "Bahar ablamızın çayıyla günün ilk çayını içtik. Çay da, mekan da, köyümüz de çok güzel. Köy kahveleri genelde erkek egemen olur ama biz Barbaros köyümüzde bunu Bahar ablamızla kırdık. Köylülerimiz de, Bahar ablamız da, dışarıdan gelen misafirlerimiz de memnun" derken, köy halkı da Bahar Doğru’nun verdiği hizmetten çok memnun olduklarını, bardakların temiz ve çayların lezzetli olduğunu belirtti. Müşteriler, Bahar Doğru’ya takılmak için onunla didiştiklerinde kafalarına tepsi yediklerini söyledi.

Anahtarı eşinden gizlice aldı, köy kahvesini işletmeye başladı

Anahtarı eşinden gizlice aldı, köy kahvesini işletmeye başladı

Anahtarı eşinden gizlice aldı, köy kahvesini işletmeye başladı

Anahtarı eşinden gizlice aldı, köy kahvesini işletmeye başladı

Anahtarı eşinden gizlice aldı, köy kahvesini işletmeye başladı

Anahtarı eşinden gizlice aldı, köy kahvesini işletmeye başladı

Anahtarı eşinden gizlice aldı, köy kahvesini işletmeye başladı

Anahtarı eşinden gizlice aldı, köy kahvesini işletmeye başladı

Anahtarı eşinden gizlice aldı, köy kahvesini işletmeye başladı

Anahtarı eşinden gizlice aldı, köy kahvesini işletmeye başladı

Anahtarı eşinden gizlice aldı, köy kahvesini işletmeye başladı

Anahtarı eşinden gizlice aldı, köy kahvesini işletmeye başladı

Anahtarı eşinden gizlice aldı, köy kahvesini işletmeye başladı

Anahtarı eşinden gizlice aldı, köy kahvesini işletmeye başladı

Anahtarı eşinden gizlice aldı, köy kahvesini işletmeye başladı

Anahtarı eşinden gizlice aldı, köy kahvesini işletmeye başladı

Anahtarı eşinden gizlice aldı, köy kahvesini işletmeye başladı

Anahtarı eşinden gizlice aldı, köy kahvesini işletmeye başladı

Anahtarı eşinden gizlice aldı, köy kahvesini işletmeye başladı
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