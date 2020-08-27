Anahtarı kaybedip balkondan girmeye çalışınca...

Olay, bugün sabah saat 08.00 sıralarında Side Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 1604 sokaktaki bir apartmanın 2'nci katında ikamet eden E.A. ve M.B. anahtarlarını kaybetti. Yaptıkları aramaya rağmen anahtarlarını bulamayan ikili dairelerine balkondan girmeye karar verdi. Bina giriş katından birinci kat balkonuna tırmanarak çıkan E.A. ve kendisine yardım eden arkadaşı M.B. birlikte dengelerini kaybederek yaklaşık olarak 1,5 metre yükseklikten giriş katta apartmanın çıkış kapısının muhafaza bölümündeki beton zemine düşerek yaralandı.

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralı 2 arkadaş itfaiye ekiplerince bulundukarı yerden alındı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.A. ve M.B.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

DHA

