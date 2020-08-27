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Anahtarı kaybedip balkondan girmeye çalışınca...

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2020 14:31 | Son Güncelleme

Antalya'da anahtarını kaybeden 2 kişi, evlerine balkondan girmeye çalışınca korkunç anlar yaşandı. 2. kattaki dairelerine balkona tırmanarak girmek isteyen 52 yaşındaki ve 38 yaşındaki iki kişi, binanın çıkış kapısının beton muhafazası üzerine düştü. Yaralanan iki arkadaş itfaiye tarafından kurtarılarak tedaviye alındı.

Anahtarı kaybedip balkondan girmeye çalışınca...

Olay, bugün sabah saat 08.00 sıralarında Side Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 1604 sokaktaki bir apartmanın 2'nci katında ikamet eden E.A. ve M.B. anahtarlarını kaybetti. Yaptıkları aramaya rağmen anahtarlarını bulamayan ikili dairelerine balkondan girmeye karar verdi. Bina giriş katından birinci kat balkonuna tırmanarak çıkan E.A. ve kendisine yardım eden arkadaşı M.B. birlikte dengelerini kaybederek yaklaşık olarak 1,5 metre yükseklikten giriş katta apartmanın çıkış kapısının muhafaza bölümündeki beton zemine düşerek yaralandı.

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralı 2 arkadaş itfaiye ekiplerince bulundukarı yerden alındı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.A. ve M.B.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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DHA

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