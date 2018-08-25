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Anahtarı unuttu, tırmandığı balkondan eve girmek isterken düşüp öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2018 17:14 | Son Güncelleme

İZMİR'de, anahtarını unutup, 1'inci kattaki evine tırmandığı balkondan girmeye çalışan Deniz Hilmioğlu (31), dengesini kaybetmesi sonucu düşerek, yaşamını yitirdi. Hilmioğlu'nun, 2 hafta sonra düğün yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, anahtarını unutup, 1'inci kattaki evine tırmandığı balkondan girmeye çalışan Deniz Hilmioğlu (31), dengesini kaybetmesi sonucu düşerek, yaşamını yitirdi. Hilmioğlu'nun, 2 hafta sonra düğün yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
Olay, sabah saatlerinde, Buca ilçesine bağlı Kozağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Bakkala giden Deniz Hilmioğlu, alışveriş yaptıktan sonra eve geldi. Hilmioğlu, anahtarını evde unuttuğunu fark edince 1'inci kattaki evine balkondan girmek istedi. Tırmandığı balkonda dengesini kaybeden Hilmioğlu, beton zemine çakıldı. Hilmioğlu'nun düştüğünü görenler, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Hilmioğlu'nun yaşamını yitirdiği belirledi. Hilmioğlu'nun cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Deniz Hilmioğlu'nun 1 yıldır nişanlı olduğu, 2 hafta sonra düğün yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

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