HABER

Anahtarını unuttuğu evine tırmanmak isterken ikinci kattan düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 19:05 | Son Güncelleme

Anahtarını unuttuğu evine tırmanmak isterken ikinci kattan düştü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde anahtarını unuttuğu ikinci kattaki evine balkonlardan tırmanarak girmeye çalışan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre Hacıseyitali Mahallesi'nde, evinin anahtarının yanında olmadığını fark eden Cihan Demir, önce zile bastı, evde kimsenin bulunmadığını anlayınca da balkonlara tırmanarak evine girmek istedi.

İkinci kattayken kafasının üzerine düşen Demir, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Durumunun ağır olduğu tespit edilen Demir, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Bu sütunlar asırlardır dönüyor!Bu sütunlar asırlardır dönüyor!
Cezaevinde intihar ettiCezaevinde intihar etti
Vosvoslar Pamukkale'ye renk kattıVosvoslar Pamukkale'ye renk kattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hava Ambulansı İkinci kattan düşen Kişi İçin Havalandı

En Çok Okunan Haberler

Taksim'de ortalık karıştı! Kadınlı erkekli kavga ettiler

Taksim'de ortalık karıştı! Kadınlı erkekli kavga ettiler

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Giresun'da yolcu minibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Giresun'da yolcu minibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

İmamoğlu'nun iddialarına Baraçlı'dan açıklama

İmamoğlu'nun iddialarına Baraçlı'dan açıklama

Elbisenin altı çok cesur! İç çamaşırı giymedi

Elbisenin altı çok cesur! İç çamaşırı giymedi

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pençe-2 Harekatı kapsamında PKK hedefleri 'ATAK' tarafından vuruldu

Bakanlık paylaştı! Hedefler böyle vuruldu

Son dakika! Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Hafıza Müzesi'ni gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Hafıza Müzesi'ni gezdi

Ümraniye'de şoförlerin sopalı kavgası kamerada

Otobüs karıştı! Birbirlerine girdiler

Giresun'da yolcu minibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Giresun'da yolcu minibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.