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Anahtarlık boyutunda Google Pixel Mini geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.10.2018 11:29 | Son Güncelleme

Google’ın üzerinde çalıştığı iddia edilen yeni modeli hakkında bazı detaylar ortaya çıktı. İşte Google Pixel Mini hakkındaki son söylentiler.

Anahtarlık boyutunda Google Pixel Mini geliyor

Günümüzde kullanıcılar akıllı telefon satın alırken, ekran boyutunun büyük olmasına dikkat ediyorlar. Çünkü ekran boyutu büyük olan bir telefon, sosyal medya tarafında kullanım kolaylığını da beraberinde getiriyor. Ya da Note tarzı modellerde kalem kullanımının daha stabil bir şekilde işlemesini sağlıyor.

Fakat bu durum her zaman böyle değildi. Yani insanlar telefon satın alırken büyük ekranlı olmasına değil, küçük olmasına özen gösteriyorlardı. Evet, takribi olarak bir 15 sene öncesinden bahsediyoruz. O zamanlar telefonların büyük olmasından ziyade ufak ve hafif olması kriteri ön plandaydı. Şimdi ise işler tamamen tersine dönmüş durumda.

Fakat Google’ın yeni projesi eski bir trendi yeniden hit durumuna getirebilir. Zira sızdırılan bilgilere göre, Amerika merkezli teknoloji devi bir anahtarlığa bile sığabilecek yeni bir model üzerinde çalışıyormuş.

Google Pixel Mini olarak lanse edilen bu model hakkında henüz net bir detay yok. Fakat sızıntı dünyasının önemli isimlerinden biri olan Roland Quandt, geçtiğimiz gün takipçileri ile paylaştığı bir iletide Google’ın Bonito kod ismini verdiği SD710 ile çalışan yeni bir modeli test ettiğini duyurdu.

Bu paylaşım sonrası Google Pixel Mini modelinin gerçek olduğu ve SD710 ile geleceği söylentileri yayılmaya başladı. Henüz konu hakkında Google’dan net bir açıklama gelmiş değil. Fakat bu kadar küçük bir model için SD710 gibi güçlü bir yonga setinin kullanılacak olması pek de mantıklı durmuyor.

Google Pixel Mini söylentileri doğru olsa bile, Google’ın kullanıcıların büyük ekran talebini görmezden gelip, anahtarlık boyutunda bir telefon geliştirmesi ne kadar doğru, işte bu tartışılır.

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