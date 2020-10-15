Anais Gallagher, bir iç çamaşırı markası için gösterişli pozlar verdi

Ünlü müzik grubu Oasis üyesi Noel Gallagher’ın kızı olan 20 yaşındaki Anais Gallagher bir iç çamaşırı markası için verdiği pozlar hakkında “Henüz babama fotoğraflardan bahsetmedim. Ama babam yaptığım şeyler konusunda çok açık biridir. Bence her baba, kızının güçlendiğini görmekten mutlu olur” dedi.

İki parçadan oluşan ve birbirine bağlı iç çamaşırı içinde Anais



Genç model, bir iç giyim markası için ateşli pozlar verdi.



2000 doğumlu Anais, henüz 20 yaşında.



Oasis’in gitarcısı ve şarkı yazarı Noel Gallagher’ın kızı.



İlk midillisine yedi yaşında sahip olan Anais, 14 yaşından sonra okul için Londra’ya taşındı. Şu an 20 yaşında olan Anais, 13 yaşında model olarak ilk sözleşmesini yaptıktan sonra sıklıkla dergi çekimlerinde yer aldı.

Noel Gallagher ve kızı Anais.



Anais, bir çok ünlü marka için modellik yaptı.



Fotoğraf çekimlerinde Anais’in yer aldığı markanın bu kış en önemli parçası.



Anais Gallagher, ünlü bir babanın kızı olmaktan daha fazlası olduğunu ispat etti.



Kırmızı dantel iç çamaşırı içinde göz alıcı görünüyor.

