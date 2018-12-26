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Anak Krakatau Yanardağı’nda 20 saniyede bir patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 18:20 | Son Güncelleme

Endonezya'da tsunamiye neden olan yanardağda sık sık patlamalar meydana geliyor

CARİTA (AA) - Endonezya’da Sunda Boğazı’nda 22 Aralık'ta tsunamiye neden olan Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'nda her 20 saniyede patlama yaşandığı bildirildi.

Endonezya Enerji ve Maden Kaynakları Bakanlığı Jeoloji Dairesi Genel Sekreteri Antonius Ratmodo Purbo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sunda Boğazı’ndaki patlama sonrası kopan büyük kütle nedeniyle tsunamiye neden olan Anak Krakatau Yanardağı’nda her 20 saniyede bir patlama olduğunu belirtti.

Yanardağdan sık aralıklarla şiddetli ses çıktığını söyleyen Purbo, ''Carita bölgesindeki Anak Krakatau Gözlem Merkezinden yanardağdaki volkanik hareketliliği devamlı gözlemliyoruz. Merkezde görevli uzman ekipler, volkanik hareketliliği ölçümlerini kontrol ederken, bir yanda da dürbünle yanardağdan çıkan kül ve dumanı kontrol ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Yanardağın günlük ortalama 500 bin metreküp lav püskürttüğünü belirten Purbo, gözlem merkezinden toplanılan bilgilerin de ilgili birimlerle sürekli paylaşıldığını söyledi.
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- Tsunamiye kopan büyük kütle neden oldu

Tsunami’nin ardından çıkan ilk haberlerde belirtildiği gibi su altında toprak kayması olmadığını aktaran Purbo, 22 Aralık'taki patlamalarda yanardağdan kopan büyük kütlenin bölgenin kıyı şeritlerini etkileyen tsunamiye neden olduğunu dile getirdi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu da (BMKG) bölgedeki tsunami sonrası volkanik hareketliliğin devam etmesi üzerine tsunami oluşması ihtimaline karşı halkı sahil şeridinden uzak durması yönünde uyarıyor.

Sumatra ve Cava adaları arasında yer alan Sunda Boğazı'nda 22 Aralık'ta meydana gelen tsunamide 430 kişinin öldüğü ve 159 kişinin de kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bu arada bölgede Anak Krakatau Yanardağı’nın güneyinde yer alan Krakatau Adası’ndaki Krakatau Yanardağı’nda Ağustos 1883’te oluşan patlamalarda 36 binden fazla kişi ölmüştü.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.

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Anak Krakatau Endonezya patlama yanardağ

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