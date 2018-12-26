Anak Krakatau Yanardağı’nda 20 saniyede bir patlama

CARİTA (AA) - Endonezya’da Sunda Boğazı’nda 22 Aralık'ta tsunamiye neden olan Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'nda her 20 saniyede patlama yaşandığı bildirildi.

Endonezya Enerji ve Maden Kaynakları Bakanlığı Jeoloji Dairesi Genel Sekreteri Antonius Ratmodo Purbo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sunda Boğazı’ndaki patlama sonrası kopan büyük kütle nedeniyle tsunamiye neden olan Anak Krakatau Yanardağı’nda her 20 saniyede bir patlama olduğunu belirtti.

Yanardağdan sık aralıklarla şiddetli ses çıktığını söyleyen Purbo, ''Carita bölgesindeki Anak Krakatau Gözlem Merkezinden yanardağdaki volkanik hareketliliği devamlı gözlemliyoruz. Merkezde görevli uzman ekipler, volkanik hareketliliği ölçümlerini kontrol ederken, bir yanda da dürbünle yanardağdan çıkan kül ve dumanı kontrol ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Yanardağın günlük ortalama 500 bin metreküp lav püskürttüğünü belirten Purbo, gözlem merkezinden toplanılan bilgilerin de ilgili birimlerle sürekli paylaşıldığını söyledi.

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