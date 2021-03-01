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  4. 'Anal korona testi' vatandaşlarımızda psikolojik sorunlara neden oluyor

'Anal korona testi' vatandaşlarımızda psikolojik sorunlara neden oluyor

01.03.2021 17:40 | Son Güncelleme:
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'Anal korona testi' vatandaşlarımızda psikolojik sorunlara neden oluyor

Pekin yönetimi, Japonya'nın ülkedeki Çin vatandaşlarına anal yoldan Kovid-19 testi yapmasına tepki gösterdi. Japonya Kabine Başsekreteri Katsunobu Kato, vatandaşların 'psikolojik sorun' şikayetiyle kendilerine başvurduklarını söyledi.

Japonya Kabine Başsekreteri Katsunobu Kato, Tokyo'nun Japon vatandaşlarına rektal sürüntü ile Kovid-19 testi yaptırmayı bırakmasını istediklerini söyledi.

Konuyu Tokyo'ya ilettiklerini ancak geri dönüş alamadıklarını belirten Kato, "Bazı vatandaşlarımız Çin'deki büyükelçiliğimize bu nedenle psikolojik zorluklar yaşadıklarını bildirdi" dedi.

Kato, kaç kişiye rektal sürüntü testi uygulandığının ise bilinmediğini söyledi.

ABD'Lİ DİPLOMATLARA DA UYGULANMIŞTI

Geçen ay da Washington Post gazetesinde, Japonya'daki bazı ABD'li diplomatların bakanlığa kendilerine rektal koronavirüs testi uygulandığını bildirdiğine ilişkin bir haber yayımlanmıştı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, bu iddiayı reddetmişti.

OCAK AYINDAN BERİ UYGULAMADA

Çin'de Ocak ayında vaka sayısının 100'ün üzerinde seyretmesinin ardından, bulaşma riski olanlardan anal numune alınmaya başlanmıştı. AA'nın aktardığına göre, ülkenin bazı bölgelerinden Pekin'e gelen yolculara geniz ve boğaz sürüntüsü ile kan örneklerinin yanı sıra rektal sürüntü örneklerinin test edilmesini zorunlu tutuluyor.

Sosyal medyada aşırı müdahaleci bulunarak tepki çeken uygulamayı, doktorlar, virüsün saptanmasında daha etkili olmasıyla gerekçelendirmişti.

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Çin Japonya

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