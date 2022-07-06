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  4. Analist Ming-Chi Kuo açıkladı! Bazı iPhone 14 modelleri herkesin "kesin olur" dediği bir donanıma sahip olmayacak

Analist Ming-Chi Kuo açıkladı! Bazı iPhone 14 modelleri herkesin "kesin olur" dediği bir donanıma sahip olmayacak

06.07.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın iPhone 14 ailesini tanıtmasına çok az bir süre kaldı. iPhone 14 ailesinin iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinden oluşması bekleniyor. Analist Ming-Chi Kuo ise iPhone 14'lere dair yeni bir rapor paylaştı. Rapordaki detaylar fazlasıyla dikkat çekti. Çünkü ünlü analistin raporuna göre, bazı iPhone 14 modelleri, herkesin "kesin olur" gözüyle baktığı bir donanıma sahip olmayacak.

Analist Ming-Chi Kuo açıkladı! Bazı iPhone 14 modelleri herkesin "kesin olur" dediği bir donanıma sahip olmayacak

iPhone 13 ailesini geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtan Apple, iPhone 14 ailesi için kapalı kapılar ardında çalışmalarını sürdürüyor. En azından çeşitli sızıntılar bize bunu söylüyor. Şirketin bu yıl iPhone ailesinde mini bir modele yer vermeyeceği de konuşuluyor. İddialara göre, iPhone 14 ailesi 6.1 inçlik iPhone 14, 6.7 inçlik iPhone 14 Max, 6.1 inçlik iPhone 14 Pro ve 6.7 inçlik iPhone 14 Pro Max'ten oluşacak. Analist Ming-Chi Kuo'nun yeni bir raporuna göreyse bazı iPhone 14 modelleri, herkesin "kesin olur" gözüyle baktığı bir donanımdan mahrum kalacak. Bazıları da bu donanımı alacak.

HER ZAMAN EN YENİSİNİ KULLANDI ANCAK İPHONE 14 İLE BİRLİKTE DEĞİŞİYOR

Ming-Chi Kuo'nun iddialarına göre Apple'ın en yeni A16 işlemcisini iPhone 14 serisindeki Pro modellerine özel yapması bekleniyor. Bu durum oldukça ilginç zira Apple her yıl çıkardığı aynı serideki iPhone modellerine her zaman en yeni işlemcisini yerleştirirdi. Bu yüzden yeni çıkacak iPhone 14 modellerinde A16 işlemcinin kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor, tüm iPhone 14 modellerinin bu en yeni işlemciye sahip olacağı düşünülüyordu. Ancak öne sürülenlere göre iPhone 14 ve iPhone Max adıyla bilinen standart iPhone 14 modelleri, Apple'ın en yeni işlemcisinden mahrum kalacak. Bu modeller iPhone 13 modellerinde kullanılan A15 işlemcisini kullanacak. iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri ise en yeni işlemci olan A16'yı kullanacak.

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GELECEKTE DE BÖYLE OLACAK

İşin ilginç kısmı, Apple'ın bu stratejisini gelecekteki iPhone serilerinde de kullanmayı planlaması. Çünkü Kuo, Apple'ın bu düşüncesinin arkasındaki faktörün çip krizi olmadığını ve Pro "iPhone" modellerine özel daha yeni, daha hızlı çipler yapma planının, gelecek yılki iPhone 15 serisi için geçerli olacak daha uzun vadeli bir çeşitlendirme stratejisinin parçası olduğunu iddia etti. Yani iPhone 15 ve sonrasında çıkacak iPhone'lar da bu stratejiyi benimseyecek. En azından Kuo'nun söylediklerinden çıkartılanlar bu yönde.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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