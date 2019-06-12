Analiz: ABD mektubu sonrası Türkiye S-400'den dönemez

Ankara günler süren suskunluğunu bozdu ve Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın "müttefiklik ruhuna uygun olmayan” üsluptaki mektubuna yanıt vermek üzere çalıştıklarını söyledi. Yalnızca bu açıklamanın tonu bile, Türkiye’nin geri adım atıp Rusya ile anlaşmayı iptal etmeyeceğine işaret ediyor ama gelin Ankara’da kapalı kapılar ardında ne gibi değerlendirmeler yapıldığına biraz daha yakından bakalım.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 29 Mayıs’taki telefon görüşmeleri ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın S-400’ler konusunda “ortak çalışma grubu” önerisini kabul etmesi, sanki her taraf için riskleri azaltan bir çıkış yolu bulunabileceği izlenimi doğurmuştu. Trump ile Erdoğan’ın 28-29 Haziran’da Japonya’nın Osaka kentinde toplanacak G20 liderler zirvesi çerçevesinde buluşabilecekleri haberi, krizin 23 Haziran İstanbul seçimleri sonrasına ertelendiği ve Ankara’ya manevra zamanı kazandırdığı şeklinde yorumlanmıştı.

Oysa Trump’ın çalışma grubu kararının 30 Mayıs’ta Beyaz Saray tarafından doğrulanması üzerinden bir hafta geçmeden, 6 Haziran’da Shanahan tarafından Akar’a gönderilen mektup, bu tabloyu değiştirdi. Tablonun değişmesinde mektup kadar, mektubun aynı gün Amerikan medyasına sızdırılmış olmasının da payı vardı. Ankara’daki değerlendirmelere göre, bu hamle bir bakıma Türkiye’nin kamu diplomasisi ile vermek istediği “bir yolunu bulabiliriz” iyimserliğini ortadan kaldırmayı amaçlıyordu. Ama bundan da çok, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakın çevresine hâkim olan “Başkan Trump ile şahsi yakınlıkla bu işi çözeriz” kanısına karşı, “Hayır, Trump’ın yetkileri sınırlı; askerî kararlar Pentagon, siyasi ve mali kararlar Kongre onayı olmadan mümkün değil” mesajı veriyordu mektup. Yani bir anlamda, Amerikan askeriyesi, Türk askeriyesine “İşinizi sadece Başkandan-Başkana ilişkiyle çözmeniz mümkün değil” mesajını vermiş oluyor. Bu durumda Pentagon, bir taşla iki kuş vurmak amacıyla, Trump’ın Erdoğan ile yapması düşünülen görüşmesindeki manevra alanını da kısıtlamış oluyordu.