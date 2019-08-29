HABER

ANALİZ - ABD-Taliban barışında sona yaklaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 16:59 | Son Güncelleme

Taliban'ın emelleri, ABD'nin mevcut barış sürecinin sonucunda elde etmeyi umduğu amaçlarla örtüşmüyor ancak, Trump liderliğindeki ABD’nin her halükarda peşinde olduğu şey, Afganistan savaşının maliyetlerini düşürmek - Taliban, ABD birliklerinin Afganistan'dan tamamen geri çekilmesini önkoşul sayarak, barışı 18 yıl süren savaşta stratejik bir zafer olarak görmeyi ve Kabil’e muzaffer fatih olarak girmeyi istiyor - Taliban, ABD’nin onları barış sürecinde aldatmaya çalıştığını anlarsa oyun kesinlikle değişecek, müzakere süreci sadece barış yollarını kapatmayacak, aynı zamanda Afganistan'daki savaşı yeniden kızıştıracaktır

İSTANBUL (AA) -HALİL SİLAHŞÖR- ABD’nin Taliban’la olası barış anlaşması yaklaşırken, Donald Trump’ın Taliban’la kumar oynadığı endişesi hem ABD'de hem de Afganistan'da giderek büyüyor.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile Taliban yetkilileri arasında 9. barış görüşmesi Katar'da sürerken, görüşmelerin ayrıntıları açıklanmıyor. Bu durum, bilhassa Afganistan'da endişeleri, daha yaygın hale getirdi. Afgan politikacıları ve vatandaşları, ABD-Taliban arasında Pakistan'la koordinasyon içinde yapılan barış anlaşması konusunda endişe duyuyor.

Öte yandan, bazı Amerikalı uzmanlar ve yetkililer, Trump'ın ABD askerlerini geri çekme ve Taliban'la barış anlaşması kararı konusunda uyarılarda bulunuyor.

Taliban ise, ABD birliklerinin Afganistan'dan tamamen geri çekilmesini önkoşul sayarak, barışı 18 yıl süren savaşta stratejik bir zafer olarak görmek ve Kabil’e muzaffer olarak girmek istiyor.

Görüşmelerden arzu ettiği gibi bir neticenin çıkması durumunda Taliban, politikalarını iç akışlara ve hiziplere dayatabilecek ve ülkenin gelecekteki siyasi yapısında belirleyici ve merkezi bir rol oynayabilecek.

Bununla birlikte, Taliban'ın emellerinin, ABD'nin mevcut barış sürecinin sonucunda elde etmeyi umduğu amaçlarla örtüşmediği anlaşılıyor. Ancak, Trump liderliğindeki ABD’nin her halükarda peşinde olduğu şey, Afganistan savaşının maliyetlerini düşürmek. Bu başarıldığı takdirde, Afganistan savaşının ağır ekonomik yükünü karşılayan ABD’li vergi mükelleflerin 2020 seçimlerinde Trump'a daha fazla oy vermeleri sağlanmış olacak.

Trump, aynı zamanda, Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerine kadar Afganistan'daki tüm Amerikan askerlerini geri çekerek seçim vaatlerinden birini daha yerine getirmek istiyor.

Ancak Washington açısından savaşın maliyetini düşürmek, sahneyi tamamen teröristlerin ve stratejik rakiplerin lehine bırakmak anlamına gelmiyor. Bu amaçla ABD, istihbaratının ve birliklerinin Afganistan’da mümkün olduğu kadar uzun kalmasını istese de bu arzusu Taliban'ın yukarıda belirtilen hedefleriyle örtüşmüyor. Çünkü Taliban’ın, olası bir barış anlaşmasının arkasındaki ABD amaçları hakkında şüpheleri var.

Bu belirsizlik, iki yönlü barış beklentilerine gölge düşürebilir ve kalıcı bir barış anlaşmasına ulaşma konusunda ciddi zorluklar doğurabilir. Taliban, ABD’nin onları barış sürecinde aldatmaya çalıştığını anlarsa oyun kesinlikle değişecek, müzakere süreci sadece barış yollarını kapatmayacak, aynı zamanda Afganistan'daki savaşı yeniden kızıştıracaktır.

Ancak, ABD'de birçok yetkili ve özellikle Cumhuriyetçiler, ABD birliklerinin Afganistan'dan geri çekilmesinin Amerika'nın ulusal çıkarlarına uygun olmadığını savunuyor. Bu kişi ve gruplara göre, ABD’nin Afganistan’dan çıkmasıyla, DEAŞ, Taliban ve diğer terörist gruplar yeniden ortaya çıkacak.

Tabii bir de bu muhtemel anlaşmanın Afganistan cephesi var. Ülkedeki mevcut durum göz önüne alındığında, 28 Eylül'de yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesi muhtemel gibi. Eşref Gani, seçimleri ertelemek için ABD ile Taliban görüşmelerini bir fırsat olarak kullanıyor. Seçimin Eylül'de yapılacak olması nedeniyle de ABD'nin geri çekilme olasılığı düşük görünüyor. Taliban ise, ABD askerlerinin Afganistan’dan çekilmemesi durumunda seçimleri engelleyeceğini duyurdu. Bütün bunlar göz önüne alındığında, ABD’nin Afganistan’dan çekilme planlarının belirsizliğini koruduğunu söyleyebiliriz. Taliban’ın seçimlere katılma ya da engelleme teşebbüslerinin ne olduğu, ülkenin geleceği için nasıl bir etkileşimde bulunacağı ise henüz belirsiz. Bu yüzden sürecin nasıl işleyeceğini görmek için bir süre beklemeliyiz.

PARTNER Güzel ismin zor anları! Gözde çift böyle yakalandı Güzel ismin zor anları! Gözde çift böyle yakalandı
Gelin ve damattan çöp toplama kampanyasına destekGelin ve damattan çöp toplama kampanyasına destek
Muğla Belediye Başkanı Gürü’nden Fethiye Körfezi’nin kirliliği açıklamasıMuğla Belediye Başkanı Gürü’nden Fethiye Körfezi’nin kirliliği açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Afganistan barış seçim

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

Paranızı iade alabilirsiniz! Son gün 2 Eylül

Paranızı iade alabilirsiniz! Son gün 2 Eylül

Galatasaray'dan Falcao bombası

Galatasaray'dan Falcao bombası

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kıran Operasyonu'na Atak helikopterlerinden hava desteği

Kıran Operasyonu'na Atak helikopterlerinden hava desteği

Almanya Başkonsolosluğu'nda yangın alarmı

Almanya Başkonsolosluğu'nda yangın alarmı

Sarp Öztürk cinayetinde önemli gelişme! 9 yıl sonra Kuzey Irak'ta yakalandı

9 yıl sonra Kuzey Irak'ta yakalandı

Çanakkale'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Alevler hastanenin olduğu bölgeye ilerliyor

Son dakika: TSK ve MİT'ten ortak harekat! Öldürüldüler

TSK ve MİT'ten sınır ötesine harekat!

İBB önünde hareketlilik! İşten çıkarılan İSPARK çalışanları basın açıklaması yaptı

İBB önünde hareketlilik...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.