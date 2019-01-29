ANALİZ - Afganistan'da barış buz dağının yalnızca görünen yüzü

KARAÇİ (AA) - Afganistan'da ABD ve Taliban ülkede 18 yıldır devam eden savaşı bitirecek tarihi bir barış anlaşmasına varmaya oldukça yakın. Ancak uzmanlar, böylesi bir anlaşmanın uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliğine ilişkin şüphelerini dile getiriyor.

ABD ve Taliban temsilcileri geçen hafta Katar'ın başkenti Doha'da Pakistan arabuluculuğunda sürdürülen barış görüşmelerinde ciddi bir ilerleme kaydetti. Her ne kadar taraflar Washington yönetiminin ana koşulu olan ateşkes konusunda henüz mutabakata varamamış olsa da barış ihtimalinin ufukta olduğu yorumları yapılıyor.

Ancak AA muhabirine konuşan uzmanlar, bir barış anlaşması imzalansa bile, bunun, ülkedeki sorunların sonunu getirmeyeceği görüşünü dile getiriyor.

Peşaver şehrinde yaşayan Afganistan siyaseti uzmanı Rahimullah Yusufzai, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede "Barışa ulaşmak için hala iki tarafın aşması gereken engeller var. Anlaşma sağlansa bile Afgan halkının önünde ciddi zorluklar olacak." dedi.

En önemli problemin Taliban ile Afgan hükümeti arasındaki müzakereler olacağını belirten Yusufzai, Taliban'ın Kabil hükümetini Afgan halkının meşru temsilcisi olarak görmediği düşünüldüğünde, bu görüşmelerin ne kadar somut bir temele oturabileceği konusunda şüphelerini dile getirdi.