ANALİZ - Afganistan'da nüfuz mücadelesi

Pakistan’ın uzun yıllardır neredeyse her hükümet döneminde yakın ilişkileri olan bu iki Körfez ülkesi, ekonomisi çok zor durumda olan İslamabad'a acil nakit yardımı ve ödeme planı uzun vadeye yayılmış petrol sevkiyatından oluşan yaklaşık 14 milyar dolarlık bir yardım paketi sundu. Suudi yatırımcıların da, Çin’in onayıyla, Çin-Pakistan Ekonomik Koridorunda (CPEC) yer alan sanayi bölgelerine ve Pakistan’ın güneyinde, Arap Denizindeki limanı Gvadar’a yatırım yapacakları basına yansıdı. Suudi Arabistan’ın yaptığı 6-7 milyar dolara yaklaşan yardım, hassaten Suudi Krallığının Pakistan ordusunca korunması karşılığı yapılmış bir rutin ödeme olarak görülebilirse de, hem Suudilerin hem de BAE’nin Pakistan’dan özellikle Afganistan başlığında bazı talepleri de olabilir.

Trump, ABD güçlerini Afganistan’dan geri çekme konusunda bir ileri bir geri adım atarken, Taliban’la görüşmelere imkan tanıma adına yedi bin askerinin çekilme talimatını verdiği basına kasıtlı olarak sızdırılmıştı. Bu arada Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid (MbZ) 6 Ocak’ta tam on iki yıl sonra ilk defa Pakistan’ı ziyaret etti. Muhammed bin Selman’ın (MbS) da birkaç hafta içerisinde İslamabad’ı ziyaret etmesi bekleniyor.

BAE ayrıca 2001 işgalini takip eden yıllarda Afganistan’a asker gönderdi, açıkça Suudi Vehhabizmine karşı ABD’nin de arzu ettiği gibi ılımlı bir İslam anlayışını yaymak için Afganistan’da camilere ve okullara kendi imamlarıyla ve öğretmenleriyle ‘penetre’ etmeye çalıştı, sağlık klinikleri de açarak halk nezdinde çalışmalar yaptı. Suudilerse 2000’li yıllarda bir yandan ABD’ye ılımlı Taliban üyeleri ile iş birliği yapma önerisinde bulunurken, Afganistan’a her zaman İran-odaklı baktı. Suudi Arabistan geçtiğimiz temmuz ayında da sonuç bildirgesi başından belli olan bir alimler konferansı düzenlemiş, konferansta Taliban’ın yürüttüğü direnişin ‘cihad’ sayılamayacağı söylenmiş, Talibanı baskı altına almak istemişti. Taliban ise Suudilerin düzenlediği konferansı Afganistan’ı Filistin’e çevirmeyi amaçlayan bir ‘Amerikan planı’ olarak tanımlamış, kimsenin ciddiye almadığını öne sürmüştü.

Geçen ayın sonunda ABD’li yetkililer Pakistan, Afganistan ve Suudi Arabistan’dan yetkililerin de bulunduğu bir toplantıyı Abu Dabi’de yaptılar. Toplantının Abu Dabi’de yapılması şüphesiz BAE’yi mutlu etmiş olmalı; çünkü BAE Katar’da bir Taliban siyasi ofisi açıldığından bu yana Katar’ın oynadığı bu rolden rahatsız. ABD ile Taliban yetkililerinin mezkûr görüşmesini Pakistan’ın sağladığı bildirildi. Pakistan’ın süreçte oynamaya çalıştığı olumlu rolü de ABD ile son dönemde ikili ilişkilerde yaşanan gerilimi azaltma, bu yapılırsa da IMF ile daha uygun ve CPEC’te sorun oluşturmayacak şartlarda anlaşma yapma isteğine bağlayabiliriz. Bir sonraki ABD-Taliban görüşmesinin yine Pakistan aracılığıyla bu kez Suudi Arabistan’da olacağı söylendi.

- Körfez’in ajandası

Suudi Arabistan ve BAE, Afganistan’da çözüm arayışında aktif görünerek ABD yönetimi için kullanışlı olmaya çalışıyor, farklı başlıklarda da ellerini taşın altına sokmaya hazır oldukları algısını yaymaya çalışıyorlar. Suriye’yi yeniden Arap Birliğine kabul etmenin ön hazırlıklarını yaparken akıllarında İran olan her iki Körfez ülkesi ve ABD’nin Suriye’de DEAŞ’tan temizlenen bölgelerdeki çatışmalar-sonrası planlarını 100 milyon dolarlık bir çekle finanse eden Suudi Arabistan, Afganistan başlığını da benzer amaçlarla kullanma peşinde. Yani Körfez ülkelerinin Afganistan ve Pakistan’da sarf ettikleri şey enerji, güç değil. Aslında her iki aktör de ne Pakistan’a bir politika dikte edecek ne de Taliban’ı bir şeylere zorlayacak gücünün olduğunun farkında. Afganistan her iki Körfez ülkesi için de yalnızca İran’ın kontrol altında tutulabileceği, bu yapılırken de öngörülemez Trump’ın sempatisinin kazanılabileceği, asgari-risk başlığı olarak görülüyor. Hem iki Körfez ülkesi hem de İran (ayrıca Hindistan, Rusya ve Pakistan da) çözüm sonrası ortaya çıkacak Afganistan siyasetinin kendilerine yakın olmasını veya karşı tarafın (Pakistan için Hindistan ve aksi; Suudiler için İran ve aksi, gibi) nüfuzuna girmemesinin derdinde. Ancak bu iki Körfez ülkesinin sergilediği aktivizmin ve ABD-Taliban görüşmelerinin izlediği formatın bazı sınırları var ve bu sınırlar karşıt gelişmeleri tetiklemeye aday.